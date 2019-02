Lady Gaga e Bradley Cooper, video Shallow/ “Innamorati e complici” (Oscar 2019)

Una serata da Oscar almeno per quel che riguarda la “coppia” del momento ovvero quella formata da Lady Gaga e Bradley Cooper. I due sono in giro ormai da un anno, spesso insieme e sempre per lanciare il loro film A Star is Born e mentre i giorni passano i loro sguardi si fanno sempre più intensi e complici, che il set sia stato galeotto? Per i due sembra proprio di no visto che agli Oscar 2019 c’era anche la moglie di Cooper e Lady Gaga l’ha stretta forte prima di salire sul palco e ritirare il suo premio per Shallow. E’ stato a quel punto che i due, mano nella mano, prima di sono lanciati in complimenti a vicenda, e poi in una versione intima della canzone con sguardi e brividi che hanno fatto il giro del mondo in poche ore facendo impazzire il gossip.

LA PERFORMANCE AGLI OSCAR 2019

Agli occhi del pubblico i due sembravano “innamorati e complici” e sono in molti quelli che pensano che le nozze di Lady Gaga siano saltate proprio per via di questo amore segreto che lei proverebbe per Bradley Cooper, ma se così non fosse? I due sono degli ottimi attori e la loro versione intima di Shallow potrebbe essere proprio legata a questo ma chi ferma il gossip scoppiato in queste ore? Sicuramente non ci sarà nessuna conferma ufficiale o smentita da parte dei due che mai hanno lasciato intendere in una liason tra loro ma il fatto che lei abbia detto improvvisamente no alle nozze italiane con Christian Carino la dice lunga sul momento che la star sta attraversando. I fan continueranno a sognare e tutti coloro che non hanno ancora avuto modo di assistere al duetto della notte degli Oscar 2019 potrà farlo guardando questo video:





