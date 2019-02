Laura Cremaschi aggredita dalla moglie di Facchinetti/ Video: “tutto per un selfie”

Una tranquilla serata al ristorante si è trasformata in una rissa. Protagoniste sono state Laura Cremaschi, la bonas di Avanti un altro e Wilma Faissol, moglie di Francesco Facchinetti. La Cremaschi, da sempre fan di Facchinetti junior, dopo aver notato la sua presenza nello stesso locale, ha pensato di chiedergli un selfie per immortalare il momento e realizzare un sogno che aveva sin da ragazzine. La Bonas di avanti un altro si è così avvicinata al tavolo dove il figlio di Roby Facchinetti stava cenando con la moglie ottenendo quanto richiesto. Tornata al proprio tavolo, però, si è resa conto che il selfie era venuto male e, così, a fine cena, prima di andare via, si è recata nuovamente da Facchinetti per chiedergli una seconda foto. La sua richiesta, però, avrebbe scatenato la rabbia di Wilma che avrebbe reagito talmente mae fino al punto da tirarle prima dell’acqua addosso e poi il bicchiere.

LAURA CREMASCHI E LA RISSA CON LA MOGLIE DI FACCHINETTI

Il momento della discussione tra Laura Cremaschi e la moglie di Facchinetti è stato ripreso probabilmente da un altro cliente del ristorante. Il video è stato poi pubblicato dalla stessa Laura sul proprio profilo Instagram mentre, attraverso una serie di storie, ha spiegato l’accaduto. “ È successa una cosa terribile, sono scioccata. Premesso che io seguo Francesco Facchinetti da una vita, sono in un ristorante in provincia di Come dove c’era anche lui con la moglie. Io ero con degli amici a cena. Gli abbiamo chiesto una foto, in tre, ma non sono uscita bene, così gli ho richiesto se potevamo fare un selfie. Gli ho dato il telefono, stavamo facendo il selfie ed è arrivata la moglie ed ha iniziato ad inveire ha preso un bicchiere e me lo ha tirato addosso, guardate! Mi sono scansata per fortuna, ma mi sono spaventata tantissimo. Sono sotto choc. Tutto questo per un selfie” , ha detto la Bonas.





