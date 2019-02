Litigi d’amore/ Video, su Rai 3 il film con Kevin Costner (oggi, 25 febbraio 2019)

Litigi d’amore, il cui titolo originale è The upside of anger, andrà in onda su Rai 3 questa sera, lunedì 25 febbraio, alle ore 21.15. Si tratta di un film drammatico diretto nel 2005 da Mike Binder, regista statunitense noto per altre produzioni famose come Il diario di Jack e Black or white. Lo stesso Binder fa parte del cast, nel ruolo di Adam “Shep” Goodman. I due personaggi principali sono invece interpretati da Kevin Costner e Joan Allen: entrambi i nomi sono legati a una serie di opere celebri, che hanno segnato tappe importanti nella storia del cinema. Basti pensare a Gli intoccabili e Balla coi lupi per Costner e a Le pagine della nostra vita e Hachiko per la Allen. La colonna sonora è di Alexandre Desplat, compositore delle commoventi soundtrack de La ragazza con l’orecchino di perla e degli ultimi due capitoli della saga di Harry Potter.

Litigi d’amore, la trama del film

Litigi d’amore è la storia di Terry Wolfmeyer, abbandonata dal marito con quattro figlie a carico. La donna trova un aiuto nel suo vicino di casa, l’ex campione di baseball Denny Davies, con il quale stringe un rapporto destinato a diventare sempre più solido. La vicenda di Terry si intreccia con quella delle figlie, di cui la maggiore, Hadley, sposa il ragazzo con cui ha una relazione sin dai tempi del college: la madre all’inizio si oppone al matrimonio, per poi cedere e sostenere il desiderio della ragazza. La secondogenita, Emily, ha intenzione di intraprendere la carriera di ballerina e va incontro a seri problemi di salute nel momento in cui è a sua volta osteggiata da Terry. La terza figlia, Andy, ottiene un lavoro in radio ma ha rapporti sessuali con il suo maestro. La più piccola, Popeye, è costretta a fare i conti con una delusione d’amore prima che tutto si risolva per il meglio. Il rapporto tra Terry e le figlie è complicato, quasi mai sereno, eppure la famiglia riesce a trovare un proprio equilibrio grazie alla presenza di Denny. Il finale a sorpresa rischia di stravolgere questa stabilità, ma il rapporto tra i due protagonisti si rivela più forte del previsto.

