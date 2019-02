Luisa Corna/ L’amore per Stefano Giovino? “Per lui ho cambiato la mia vita e ora…”

Luisa Corna torna a raccontarsi a 360 gradi senza nascondere il disagio provato un tempo quando i paparazzi stavano sotto casa sua in attesa di uno scoop e altro, ma parlando anche della sua bella vita di adesso, una fatta di musica e di amore insieme al suo compagno, un Carabiniere di 15 anni più giovane di lei, ovvero Stefano Giovino. Proprio Luisa Corna alla Gazzetta.it rivela: “Ho reso pubblica la mia relazione con Stefano Giovino dopo quattro anni che stavamo insieme proprio per evitare qualsiasi complicazione del gossip e adesso vivo a Brindisi. Sì, ma mi muovo in continuazione. La mia famiglia è a Palazzolo e ho una casa a Roma. Ma i concerti mi portano in giro per l’Italia e quel contatto con il grande pubblico che avevo con la tv ora lo vivo in maniera ancora più forte, perché quando canti in una piazza davanti a tanta gente sei a un passo da loro“. La vita privata non la obbliga e non la tiene stretta visto che lei stesso lo racconta dicendosi sempre pronta a fare le valigie e dire la sua.



DALL’AMORE PER STEFANO A QUELLO SEGRETO PER…

Detto questo, Luisa Corna sa bene che non ci si deve mai fermare e che non è proibito sognare anche per chi, come lei, ha già ottenuto molto dalla vita. Nella stessa intervista rivela di avere ancora tanti sogni nel cassetto e oltre il progetto musica, per il quale alla fine ha deciso di lasciare la tv, ce n’è uno più segreto e intimo e che non riguarda il suo attuale compagno, Stefano Giovino, ma un altro dei suoi interesse ovvero la passione per la scrittura e per la poesia. In particolare: “Amo scrivere poesie e lo faccio da tanto. E ora sto scrivendo un racconto per bambini. Meglio che andare dallo psicologo no?”. Le rivelazioni di Luisa Corna, però, non si fermare al suo futuro ma anche alla possibilità, un giorno, di tornare in tv. Proprio in questo momento in cui sono i reality e i talent a farla da padroni, lei stessa si dice un po’ dubbioso su un suo possibile ritorno: “Adesso la tv è concepita più sui reality e sui talent che sul varietà. Non credo che i reality facciano per me perché non mi interessa mettere in piazza la mia vita privata, un talent invece potrebbe essere divertente, ma non me lo hanno mai proposto“. A quanto pare la bella conduttrice e showgirl potrebbe un giorno tornare in tv ma proprio per qualcosa legato alla musica, e se fosse Tale e Quale Show o Ora o mai più a riportarla in tv? In quel casto potrebbe dire sì sicura di coniugare le due cose al meglio ma, per adesso, il capitolo televisione sembra finito così come l’epoca in cui lei, pioniera, ha messo insieme il gentil sesso e il calcio.

