Mark Hollis è morto/ Addio al leader dei Talk Talk, celebri per “Such A Shame”

Mark Hollis è morto: lutto nel mondo della musica, il leader dei Talk Talk si è spento all’età di 64 anni. La notizia non è stata ancora ufficializzata, ma è stata rilanciata da diversi portali tra cui l’autorevole magazine inglese Nme. Nato a Londra nel 1955, il musicista e compositore è stato il frontman della band fino al 1998, quando decise di dire addio per iniziare una breve avventura da solista culminata nell’album eponimo Mark Hollis, accolto positivamente dalla critica musicale. Negli ultimi anni solo alcune sporadiche collaborazioni in album altrui, ma la sua carriera è inevitabilmente legata ai Talk Talk: in attività dal 1981 al 1992, noto con singoli quali It’s My Life e Such a Shame, il gruppo passò dal suono synth pop a composizioni più complesse con il passare degli anni, fino ad arrivare ad anticipare il post-rock.

MARK HOLLIS E’ MORTO: CORDOGLIO SUI SOCIAL

Colleghi, amici e fan stanno omaggiando il cantante sul web, vi proponiamo una carrellata di messaggi in suo ricordo: «Addio a Mark Hollis, cantante dei Talk Talk. Un percorso teso verso una ricerca del suono e delle atmosfere rarefatte. La sua voce era profonda ma anche dolce. La bellezza dei loro album passava anche per le cover illustrate da James Marsh, meravigliose», «Hollis è’ stato un genio. Come lui solo John Coltrane, Albert Ayler, Arvo Part. Poche volte la musica è stata così vicino all’essenza dello spirito umano», «Hollis fondò una band che passò dal synth pop di successo a un post rock raffinatissimo, contro tutti. Nel 1998 si ritirò. L’essenziale lo aveva già, per tutti noi, scritto. E oggi, “lest we forget who lay” non può che essere per lui. Purtroppo», «Hai aperto strade musicali che solo dopo anni sono state riconosciute e imitate ma un posto speciale nella storia della musica è tuo da allora e sarà essa a tramandare il tuo nome». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA