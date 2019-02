Meghan Markle/ Mattino 5, Antonio Caprarica: “Dimentica di essere una figura…”

Le radici americane sono importanti. Lo sono per Meghan Markle che non si è lasciata sfuggire l’occasione di un baby shower e devono esserlo per suo figlio visto che lei ha intenzione di iscriverlo ad una scuola americana. Anche su questo qualcuno ha qualcosa da dire visto che gli opinionisti di Mattino 5 oggi si dividono e lo stesso Antonio Caprarica, ospite in collegamento, sembra essere un po’ indeciso su questo: “Al momento Meghan Markle non ha detto la sua sulla cosa e prima di parlarne aspetterei un po’ visto che si tratta di una cosa che avverrà tra qualche anno”. A finire però sul patibolo è proprio la festa a cui Meghan Markle ha preso parte, sembra, senza spendere molto. Ancora una volta l’inviato da Londra svela che, secondo i giornali, la festa che si è tenuta a New York sia quasi tutta offerta dalle ricche amiche dell’attrice a cominciare dal jet privato e finendo proprio all’albergo e alla cena.

MEGHAN MARKLE HA ESAGERATO?

Rimane il fatto che, nonostante tutto, lo sfoggio di tutta questa ricchezza da parte di Meghan Markle abbia dato fastidio ai sudditi della regina come lo stesso inviato Antonio Caprarica ha evidenziato oggi: “Io non sono suo nemico e non ho intenzione di giudicarla ma sembra proprio che a volte dimentichi la lezione della regina e il fatto che lei sia una figura istituzionale”. Forse ha fatto male a dire sì a questa festa andando incontro a tutto quello che le amiche hanno preparato per lei o alla fine i sudditi la perdoneranno? Il giornalista è convinto che il suo compito sia quello di camminare sempre un passo indietro a quelli che sono i membri della famiglia reale proprio come ha fatto per tanti anni Filippo camminando sempre dietro la Regina, ma davvero una donna che ha sposato il principe che non salirà mai sul trono, non può avere una parvenza di vita “normale”?

