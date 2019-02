Natalia Paragoni / Ivan la sorprende e riesce a riconquistarla (Uomini e Donne)

Nella nuova puntata di Uomini e Donne torna protagonista Natalia Paragoni ancora contesa tra i due tronisti, Ivan Gonzalez e Andrea Zelletta. Lo spagnolo non si arrende e vuole riportarla dalla sua parte. Così assistiamo a due nuove esterne tra i due. Nella prima, Ivan raggiunge Natalia in albergo per una piccola sorpresa. Come svela ilvicolodellenews, il tronista ha da farle ascoltare una sua registrazione che contiene delle frasi dolci a lei dedicate. Ivan vuole far capire a Natalia che le manca davvero e che tiene a lei ma anche stavolta, la corteggiatrice sembra voler rimanere sulla sua decisione. Infatti tornerà ad uscire con Andrea Zelletta, con il quale appare sempre più evidente un feeling. Ma Ivan Gonzalez non si arrende e anzi decide di tornare da lei una seconda volta.

IVAN RIESCE A RICONQUISTARE NATALIA

Il tronista spagnolo porta a Natalia Paragoni dei dolcetti da mangiare insieme. La corteggiatrice di Uomini e Donne appare finalmente più rilassata e si lascia andare. Alla fine ammette di aver mentito sul fatto di non volerlo più e di averlo detto soltanto in quanto ferita e arrabbiata dai suoi comportamenti. Oggi è anzi felice di averlo ritrovato. In studio, Sonia Pattarino appare molto infastidita dalla cosa e lo dichiara a Ivan che, tuttavia, svela di essere contento di aver ritrovato Natalia e di essere riuscito a riportarla dalla sua parte. Oggi Ivan è quasi pronto a fare la sua scelta che sarà, chiaramente, tra Natalia Paragoni e Sonia Pattarino. Quale delle due ragazze sceglierà?

