Rocco Fredella/ Uomini e Donne: “Piango per Gemma Galgani ma lei mi sottovaluta!”

Rocco Fredella, cavaliere del trono over di Uomini e Donne, si è confidato tra le pagine del Magazine del dating show. Naturalmente, il principale argomento di conversazione è stato il suo rapporto con Gemma Galgani, tra litigi e continui tira e molla. In questo periodo è arrivato in studio un altro cavaliere pronto a corteggiarla e lui, appare decisamente infastidito. Dopo cinque mesi nella speranza di poter costruire con lei una relazione solida, le cose continuano ad andare male: “Una battaglia persa!”, ha dichiarato. Rocco ha anche confidato anche di stare soffrendo moltissimo per Gemma, con la quale ha un rapporto decisamente conflittuale fin dall’inizio. Ecco perché, ha rivelato anche di essersi ritrovato a casa da solo, a versare delle lacrime pensando a lei. A questo punto però, il cavaliere pensa anche che possa essere arrivato il momento per lui, di rimettersi in gioco, cercando di dimenticare la dama torinese. Nonostante questo, ha delle perplessità e vorrebbe anche riprovare a conquistarla.

Rocco Fredella: “Piango per Gemma ma lei mi sottovaluta!”

“Io sono un uomo che soffre la solitudine, sono tre giorni che a casa piango da solo, e questo Gemma l’ha sottovalutato – ha confidato Rocco Fredella intervistato tra le pagine di Uomini e Donne Magazine – Questo portarmi avanti senza una meta e stuzzicandomi continuamente mi ha spinto a decidere di iniziare a giocare con le mie regole e di rimettermi in gioco con altre dame, nonostante io voglia ancora frequentarla. Gemma sapeva benissimo che ero a un passo dalla rassegnazione ma non ha dato peso alle mie parole”. Rocco ha confidato anche di essere rimasto “folgorato” da Gemma, fin dal primo sguardo. Nonostante questo, pensa anche che la dama sia solamente innamorata di sé stessa. “Io le ho detto di soffermarsi un attimo a vedere che tipo di uomo sono, di non giudicarmi solo in base all’apparenza, di cercare di capire che i miei atteggiamenti a volte bruschi non sono altro che un grido d’amore nella speranza che lei mi ascolti – ha rivelato – Sono uno che ha bisogno di sentire che la donna con cui sta uscendo lo desidera. Ho bisogno di essere desiderato da lei. […] Ho bisogno di una donna che mi pensi, che mi abbracci, che senta la mia mancanza”.

