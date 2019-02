Safe/ Video, su Italia 1 il film con Jason Statham (oggi, 25 febbraio 2019)

Safe va in onda su Italia 1 stasera, lunedì 25 febbraio 2019. Si tratta di una pellicola che è stata prodotta nel 2012 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica IM Global in collaborazione con la Automatik Entertaiment, la Lawrence Bender Productions e la Trigger Street Productions. La regia è stata affidata a Boaz Yakin il quale è stato anche l’auto del soggetto e colui che si è occupato della stesura della sceneggiatura. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Stefan Czapsky, le musiche sono state scritte da Mark Mothersbaurgh e nel cast sono presenti Jason Statham, Catherine Chang, Robert John Burke, James Hong e Anson Mount. Si tratta di un film d’azione che sicuramente ha riscontrato buoni successi. E’ confermatissimo per chi vuole passare una serata adrenalinico e sicuramente pieno di colpi di scena.

Safe, la trama del film

Ecco ora la trama del film Safe. Luke è un ex agente di polizia New York caduto in disgrazia per una indagine interna nella quale è stata comprovata una sua clamorosa leggerezza costata la vita ad un innocente. Avendo sulle proprie spalle una famiglia piuttosto numerosa l’ex agente di polizia decide di guadagnarsi da vivere prendendo parte a degli incontri di arti marziali naturalmente illegali che destano l’interesse di malviventi e potenti imprenditori. Luke è uno dei combattenti che riesce ad ottenere i maggiori risultati facendo leva sulla propria fisicità e sulla propria capacità di effettuare mosse di vario genere. Purtroppo la sua vita sta per essere nuovamente cambiata in peggio in quanto un potente boss della mafia russa gli impone di truccare un incontro nel quale l’ex agente dovrebbe avere la peggio. Non volendo sottostare a questo ricatto anche perché per lui non ci sono vantaggi economici, l’ex agente decide di contravvenire a quanto ordinatogli e quindi ha la meglio nell’incontro facendo arrabbiare il potente boss che ovviamente ha delle ripercussioni economiche piuttosto importanti visto la grande mole di scommesse che erano state fatte sull’evento. Per vendetta il mafioso fa uccidere la moglie ed i figli di Luke costringendolo ad una perenne fuga con tanto di vita tra i bassifondi di New York proprio come un clochard. Una vita molto difficile che lo vede prendere una decisione netta e definita ossia quella del suicidio. Un suicidio che non avrà luogo per una pura fatalità che vede protagonista una giovane cinese di nome Mei che per le proprie straordinarie capacità matematica fa gola sia alla mafia cinese che a quella russa. Luke decide di prendersi cura di lei proteggendola e magari gettare le basi per una nuova esistenza. Ci riuscirà.

