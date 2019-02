Uomini e donne/ Andrea ha perso la testa per Federica? (Trono Classico)

Uomini e donne oggi riprende il suo viaggio per una nuova settimana insieme e, in particolare, dopo la maxi puntata dedicata al trono over, presto torneremo a parlare dei nuovi tronisti, coloro che hanno preso il posto degli ex, da qualche settimana. Proprio il primo dei nuovi arrivati ovvero Andrea sembra che già sia molto avanti nelle registrazioni con le sue corteggiatrici e, in particolare, con Federica. In effetti il pubblico lo ha conosciuto solo due settimane fa ma sembra proprio che nell’ultima registrazione che si è tenuta ieri, Andrea si è dato da fare con la sua corteggiatrice con il benestare di Lorenzo Riccardi ieri pomeriggio ospite in studio insieme alla sua scelta, Claudia Dionigi, e la sua non scelta, Claudia Cavaglia che proprio ieri ha ottenuto il suo trono in barba ai suoi sentimenti per il pugliese. E adesso?

I BACI DI ANDREA E FEDERICA

Sembra proprio che Andrea Zelletta sia già riuscito a lasciarsi conquistare dalla corteggiatrice che, a detta di Lorenzo, è “bona” e vale la pena davvero tentare con lei una strada verso la scelta. I due non solo sono stati bene insieme ma si sono lasciati al primo bacio per il tronista e al loro primo bacio di coppia, come andrà a finire tra loro? E’ ancora presto per dirlo visto che il tronista sarà chiamato a fare una scelta a maggio, a fine trono. Visto che la messa in onda, almeno per il momento, è molto tardiva rispetto alle registrazioni e questo significa che già a fine aprile o inizi maggio potremo sapere non solo come andranno a finire questi troni ma anche se per loro ci sarà lo speciale la Scelta come è successo in queste settimane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA