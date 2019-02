Uomini e donne/ Paolo e Sabrina felici sui social mentre Gemma Galgani.. (Trono Over)

E alla fine sembra proprio che Paolo e Sabrina siano felici e contenti. Il bel cavaliere era arrivato a Uomini e donne per conoscere ed uscire con Gemma Galgani ma se in un primo momento la dama aveva detto sì alle sue avances provando a conoscerlo, in un secondo tempo tutto è finito lasciando il tempo a Paolo di guardarsi intorno e conoscere Sabrina. I due si sono scambiati il numero e per alcune settimane si sono conosciuti con tanto di incredulità da parte del pubblico che non puntava un soldo sulla coppia fino a che lui non le ha fatto una dedica speciale e lei non solo si è lasciata conquistare ma ha detto sì ad uscire insieme dal programma. In questo fine settimana i due sono stati insieme e proprio sui social Sabrina ha ringraziato Maria de Filippi e il programma per il regalo che le hanno fatto scrivendo: “La felicità va cercata ..”. Clicca qui per vedere la loro foto insieme.

PAOLO FELICE CON SABRINA MA GEMMA…

A quanto pare i due sono felici e contenti e non torneranno a Uomini e donne mentre la tribolazione di Gemma Galgani continua e adesso la sua attenzione è legata a Rocco Fredella. I due continuano a conoscersi tra alti e bassi e mentre lui sembra davvero intenzione a conoscerla, anche in intimità, lei spesso lo sgrida per via del suo poco interesse alla vita di tutti i giorni. Alla fine anche per lei arriverà la pace e la voglia di stare con Rocco e di chiudere in bellezza questa edizione di Uomini e donne? Al momento sembra proprio di no anche se la puntata in onda oggi potrebbe, ancora una volta, cambiare le cose per la bella dama torinese. Come sarà andata questa settimana al fianco di Rocco?

