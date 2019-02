Valentina Galli/ Uomini e donne, la segnalazione e la verità sul “misterioso ragazzo”

La redazione di Uomini e donne accelera i tempi e manda in onda il trono classico al posto del trono over cercando di mettere il pubblico a passo con i tempi in vista dello speciale la scelta in onda venerdì sera. Luigi sembra ancora impelagato tra Irene, ancora pronta a tenere il broncio convinta che alla fine lui non la sceglierà, e Valentina Galli messa alle strette da una segnalazione che la da per fidanzata almeno al momento del suo arrivo nel programma. Proprio dopo che questa cosa è venuta a galla anche nel programma, Luigi ha pensato bene di non vedere Valentina dopo la puntata ma lei non si è arresa, anzi. Quando il tronista era ad un passo dal prendere il volo che lo avrebbe riportato in Sicilia, lei ha pensato bene di raggiungerlo e fermarlo proprio per avere modo di parlare e spiegarsi con lui.

VALENTINA, LUIGI E L’ALTRO…

Come andranno le cose nella puntata di oggi? Maria De Filippi mostrerà proprio quello che è successo tra i due oggi e chiarirà le cose anche riguardo al misterioso ragazzo che tutti pensano sia il suo fidanzato. Proprio Valentina Galli rivelerà non solo che è vero che esiste ma anche che si tratta di un ragazzo davvero importante per lei visto che condivide con lui ormai anni della sua vita e che la loro amicizia è diventata qualcosa di diverso quando lei ha chiuso con il suo ex. I due si sono frequentati in estate ma alla fine si sono detti pronti a tornare amici come prima. Il ragazzo conferma la sua versione anche al cospetto di Luigi che si convince che non ci sia niente di male alla fine credendo ad entrambi. Questo basterà per sistemare le cose tra loro e permettere a Valentina di essere ancora la possibile scelta?

