Vittorio Sgarbi e Sabrina Colle/ “Non facciamo l’amore da 20 anni!” (Pomeriggio 5)

Sabrina Colle è la compagna ufficiale di Vittorio Sgarbi da molti anni. Per loro il sesso non ha nessuna importanza nella loro relazione e per questo, non fanno l’amore dal 1999. “Il sesso è vitalità, è gioco, c’è sempre la novità e Vittorio faccia pure e si diverta pure”, ha spiegato l’attrice intervistata da Piero Chiambretti durante a CR4-La Repubblica delle Donne. “Amore senza sesso? Il sesso è importante nelle prime battute”, ha confidato ancora. Oggi, nel corso di Pomeriggio 5, proprio Vittorio Sgarbi racconterà questo aspetto inedito della sua vita. Ed infatti, Barbara d’Urso nel corso del suo promo ha affermato: “Abbiamo invitato qui l’unico vero castro e puro: Vittorio Sgarbi. Non lo dico io, lo dice lui… non fa l’amore con Sabrina Colle dal 1999. Se da una parte Sgarbi non fa l’amore da 20 anni, Taylor Mega fa l’amore almeno 5 volte al giorno…”. “Per me il tradimento sessuale non è importante, sono ventidue anni che ripeto la stessa cosa. Gli uomini sono deboli, noi siamo più forti e possiamo sostenerlo questo tradimento. Su una cosa sono intransigente, sul tradimento dei sentimenti reciproci perché trovo riprovevole giocare sui sentimenti. Dire a una donna che la ami e non è vero, quello è un vero tradimento”, ha spiegato ancora l’attrice da Chiambretti.

Vittorio Sgarbi e Sabrina Colle: “Non facciamo l’amore da vent’anni!”

Anche Vittorio Sgarbi ha detto la sua in merito alla situazione: “Non facciamo l’amore dal 1999. Lei non ne sente l’esigenza, con mio grande sollievo. Nella mia apparente incontrollabilità, Sabrina detiene il controllo assoluto. Il potere sulle anime. Non ha quella volgarità che a me piace”, ha confidato intervistato tra le pagine del Corriere della Sera. Di questo argomento, Sabrina Colle ha più volte detto la sua, anche tra le pagine del settimanale Chi: “Nella vita l’amore è un’altra cosa. Vedo tante donne anche giovani che stanno bene sole. Oggi c’è una forma di individualismo imperante. Io non sono mai stata sola. Sono stata sempre corteggiata, sceglievo, mi fidanzavo. Oggi le ragazze sono forti. E vedo che l’uomo cacciatore non esiste più. Vittorio è indipendente, irriverente, provocatore. La prova provata che a lui il sesso non interessa è che sta con me da 20 anni!”. Quest’oggi, durante la nuova puntata di Pomeriggio 5, a suo modo Sgarbi, farà nuovamente il punto della situazione al fianco di Barbara d’Urso.

