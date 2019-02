Achille Lauro conteso tra The Voice e X Factor? / Freccero nega: “Non sarà un coach”

Il cantante Achille Lauro, protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo con la canzone “Rolls Royce” che ha fatto parlare molto per svariati motivi, torna a far parlare di se. Il cantante sarebbe infatti conteso, secondo le indiscrezioni lanciate dal portale TvBlog, tra due talent show musicali: The Voice, dove avrebbe già sostenuto un colloquio per entrare nel gruppo di coach, e X Factor, che ricordiamo non vedrà più al suo interno Manuel Agnelli e Fedez. Tuttavia, pare ci sia una preferenza per X Factor, al quale Achille Lauro ha partecipato proprio nella scorsa edizione, vinta da Anastasio, affiancando Mara Maionchi nella selezione del gruppo di artisti in erba da far gareggiare nei live. A prova di una possibile partecipazione a uno di questi talent c’è anche il fatto che lo stesso Achille Lauro su Instagram da giorni sta annunciando ai fan un’importante notizia. Di cosa si tratta?

Achille Lauro a The Voice? La smentita di Freccero

Achille Lauro sarà davvero coach in uno dei due talent, X Factor e The Voice? Una cosa appare certe: non lo sarà nello show di Rai 2 condotto da quest’anno da Simona Ventura. A smentirlo è stato proprio il direttore della rete, Carlo Freccero che, interpellato dall’Agi, ha voluto fare un po’ di chiarezza sulla questione: «Asia Argento non sostituirà Sfera Ebbasta, così come sarebbero azzardate anche le previsioni su Arisa, Ermal Meta e Ultimo» e sull’ipotesi relativa al nome del rapper Lauro, ha smentito tutto: «Sarebbe un altro caso Sfera Ebbasta». Insomma, se sarà per Achille Lauro, sarà proprio a X Factor.

