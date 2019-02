ALESSIA PRETE E MATTEO GENTILI SI SONO LASCIATI?/ “Lui mi ha chiuso le porte, ma…”

Alessia Prete racconta la verità sul rapporto con Matteo Gentili a Pomeriggio 5. “Abbiamo avuto un periodo no. Mi assumo tutta a responsabilità perché ero sotto esame ed ero molto stressata. Avevo bisogno di quell’affetto in più e ho accusato un po’ Matteo del fatto che non avesse abbastanza affetto nei miei confronti e lui mi ha dato un segnale cancellando tutte le foto. So di essere pesante quando mi ci metto e lui si è molto arrabbiato perché io ho continuamente bisogno di conferme”, spiega Alessia che poi aggiunge nuovi particolari. “Lui doveva fare una diretta sui social dove parla con i fans dicendo che gli mancavo. Io così l’ho accusato di voler apparire come una persona super romantica. Lui ha di conseguenza annullato la diretta ed è sparito dai social“. La Prete spiega di aver rivisto Matteo pochi giorni fa per chiarirsi spiegando di volere un gran bene a Matteo. “Tu sei innamorata?”, chiede Barbara D’Urso. “Io sì”. “Anche lui, l’ha detto al mio giornale e ha detto che il problema vero tra voi è la distanza”, aggiunge il direttore del settimanale Nuovo, Riccardo Signoretti. In questi giorni abbiamo avuto un’altra discussione e lui mi ha detto per messaggio che le cose non si possono sistemare. “Io lo amo, ma non deve chiudermi le porte in faccia”, ha concluso la Prete.

LA VERITA’ A POMERIGGIO 5

Alessia Prete racconta la sua verità sulla crisi con Matteo Gentili ai microfoni di Pomeriggio 5. L’ex concorrente del Grande Fratello 15, dopo aver rifiutato l’invito in trasmissione la settimana scorsa per un esame universitario, è ospite della puntata odierna della trasmissione condotta da Barbara D’Urso, conduttrice del reality che ha permesso ai due di conoscersi e innamorarsi. Dall’inizio della storia tra Matteo e Alessia sono passati nove mesi ed oggi i fans si chiedono cosa stia accadendo tra i due. Dopo aver cancellato le foto con Alessia in seguito ad un litigio, Matteo, su Instagram, ha ammesso la crisi smentendo però tradimenti e “atteggiamenti libertini“. “Come sempre si sta esagerando. Ho letto commenti vomitevoli sul conto di Alessia. Ho cancellato le foto in seguito ad una discussione avuta con lei l’altra sera. Nessuno ha mai parlato di atteggiamenti ‘libertini’, tradimenti o cose del genere. Se non si conoscono i fatti si dovrebbe almeno avere la decenza di restare con la bocca chiusa!”, ha scritto il toscano su Instagram.

ALESSIA PRETE A POMERIGGIO 5: LA VERITA’ SULLA CRISI CON MATTEO GENTILI

Dopo aver rotto il silenzio sui social, Alessia Prete è finalmente pronta per raccontare cos’è successo davvero con Matteo Gentili ai microfoni di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso che ha visto nascere la storia tra i due e che ha sempre fatto il tifo per Alessia che è riuscita a conquistare il cuore di Matteo dopo la fine della sua storia con Paola Dibenedetto, ha deciso di capire se la crisi che ha travolto Alessia e Matteo sia risolvibile o se i due si siano detti già addio. Entrambi, finora, hanno mantenuto il silenzio sulla situazione. Dopo le parole di Matteo, Alessia si è limitate a scrivere il seguente messaggio: “sono venuta a Viareggio, ho incontrato Matteo e abbiamo parlato della nostra situazione. Abbiamo evitato di lasciare dichiarazioni perché ci si doveva vedere di persona. La situazione è veramente delicata e vi chiediamo del tempo. In qualsiasi caso appena avremo le idee chiare sarete informati su tutto“. La crisi, dunque, sarà rientrata o la coppia sarà scoppiata?



