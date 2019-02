ALICE CARBOTTI/ Video, Tra le peggiori della settimana (Il Collegio 3)

Alice Carbotti è una delle giovani protagoniste de Il Collegio 3, il docu-reality in onda il martedì sera su Rai2. La quindicenne di San Donato Milanese si è già fatta notare conquistandosi il titolo di peggiore durante la precedente puntata, ma anche per essere stata richiamata dal Preside Paolo Bosisio per aver nascosto degli oggetti proibiti. Con lei ci sono anche Giulia, Nicole, Beatrice e Jennifer. Un primo provvedimento per la giovane quindicenne di San Donato Milanese che all’interno della scuola ha trovato un’alleata speciale in Nicole Rossi con cui ha stretto un legame di amicizia. In realtà il loro rapporto non è visto di buon grado da Jennifer Poni che reputa Alice come la cagnolino di Nicole. Per fortuna l’intervento repentino di Nicole ha permesso alle ragazze di trovare un punto di unione.

Chi è Alice Carbotti

Alice Carbotti ha 15 anni e viene dalla provincia di Milano, per la precisione San Donato Milanese. La ragazza si è diplomata lo scorso anno presso le scuole medie e quest’anno frequenta il primo anno del Liceo Scientifico. Come ragazza si definisce molto estroversa, socievole e simpatica, sempre pronta a fare nuove amicizie. Decisa e determinata, Alice è una ragazza spigliata e dalla personalità molto marcata. Caratteristiche che le permettono di non passare affatto inosservata, anzi di ricoprire spesso il ruolo di leader all’interno di un gruppo. Questo suo caratterino si è fatto notare anche durante le prime puntate de Il Collegio 3 dove l’allieva è stata più volte ripresa per via del suo comportamento. Anche a casa litiga spesso con la madre visto che non apprezza la sua pesantezza e presenza costanze, mentre soffre per la mancanza del padre impegnato sempre in giro per l’Italia per motivi di lavoro.

Una leader contro il bullismo

Alice Carbotti è una ragazza leader. A scuola, ma anche nella vita quotidiana si batte contro gli atti di bullismo e le amiche la descrivono come una ragazza dal gran cuore di cui fidarsi ciecamente. Non solo, la definiscono “picchiatella” e in alcuni momenti anche buffa. Durante il video di presentazione per partecipare a Il Collegio 3, Alice ha raccontato che la piastra per i capelli è come una sorella per lei visto che non sopporta i capelli ricci, mentre il fidanzato è il correttore, a cui non riesce mai a rinunciare. Non solo, Alice non sopporta: “le perfettine e gli amici falsi, se devi fare il falso lo vai a fare da un’altra parte”





