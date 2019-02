Amici 18 / Alessandro Casillo fuori dal serale? Nuovo sfogo dopo lo speciale

Le maglie verdi del serale nella scuola di Amici 18 sono salite ormai a 5. Tish, Vincenzo, Rafael, Giordana e Umberto sono i ragazzi che al momento sono riusciti a conquistare un posto al serale. Un altra maglia verde data per certa è però quella di Alberto Urso, il cantante lirico che per pochissimo sabato scorso non si è aggiudicato la media del nove e, quindi, la possibilità di esibirsi di fronte ai tre giudici esterni. La cosa, infatti, potrebbe finalmente accadere sabato. Intanto sia Valentina che Federico hanno affrontato e superato la sfida immediata, ritrovando la maglia di allievo effettivo. E se questi allievi sono felici per aver scampato il pericolo di poter abbandonare la scuola a un passo dal serale, c’è anche del forte malcontento nella scuola.

ALESSANDRO CASILLO FUORI DAL SERALE?

Ad essere sempre più sconfortato è Alessandro Casillo. Anche nello speciale di sabato scorso, il cantante di Amici si è ritrovato di fronte il no di Rudy Zerbi, con tanto di critiche per il suo nuovo brano. Così, tornato in sala relax, Alessandro ha un nuovo sfogo con i suoi compagni: “Basta! Non gli piaccio. Semplicemente non gli piaccio. Non mi ha mai dato un bel voto. Non sto nemmeno a fasciarmi la testa”. C’è arrendevolezza nelle parole di Alessandro, ormai convinto che prendere la maglia del serale sarà un’utopia. Anche altri allievi pensano di essere nella sua stessa situazione, come Federico, Mowgly e la cantante Federica, convinti che conquistare una maglia verde attraverso i professori sarà davvero complicato.

