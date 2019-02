Brigitta Boccoli incinta a 46 anni/ “Forse ho aspettato troppo ma sono felice”

Brigitta Boccoli incinta a 46 anni. L’attrice lo ha annunciato al settimanale Nuovo, ma ne ha parlato anche oggi a “La Vita in Diretta”. «Presto diventerò mamma per la seconda volta. Sono al quarto mese», ha dichiarato ai microfoni di Francesca Fialdini. La showgirl si è detta felice per il secondo figlio con Stefano Nones Orfei, ma non ha rivelato il sesso del nascituro, che è ancora top secret. «Ci ho messo tanto tempo. È stato faticoso. L’ho cercato tanto, ma forse ho aspettato troppo», ha ammesso Brigitta Boccoli. A tal proposito, ha dato un consiglio alle donne: «Spesso aspettano il momento giusto, ma non esiste. Quando uno vuole un figlio, lo deve fare subito». Nasce così un siparietto con la conduttrice Francesca Fialdini che invita la regista a non inquadrarla mentre la sua ospite invita le donne a non aspettare troppo: «Eh no, non mi inquadrare proprio ora». Come se la frase di Brigitta Boccoli fosse riferita anche a lei.

Brigitta Boccoli non giudica le donne che hanno figli in tarda età, ma fa una riflessione a “La Vita in Diretta”. «Io in primis mi sono chiesta se non ho aspettato troppo. Questo desiderio, quando è così forte, ti porta a donare tanto amore a questa vita, quindi sarà felice», ha dichiarato l’attrice in studio. Poi ha fatto delle confessioni: «Quando ho avuto Manfredi non volevo un figlio, quindi immaginavo una vita senza figli. Ora non saprei pensare ad una vita senza». Brigitta Boccoli ammette di essere stata egoista da giovane: «Forse se avessi avuto un figlio a 20 anni non gli avrei donato lo stesso amore. Sono molto presente ora, forse lo sarò di più col secondo figlio». In merito alla nuova gravidanza ha aggiunto: «Grazie a Stefano e alla sua insistenza, oltre alla grande passione che ci ha unito, se è arrivata questa seconda gravidanza». Nessun timore per Brigitta Boccoli: «Mi sento pronta a tutto, siamo noi che ci facciamo troppi problemi. Se uno desidera un figlio e lo vuole, non deve pensare troppo».

