Davide/ Uomini e donne, video: Angela Nasti pazza di lui “Ha qualcosa…”

E alla fine sembra proprio che Angela Nasti, la bella e decisa tronista, abbia già perso la testa per qualcuno del suo parterre ovvero il bel Davide. La 19enne ha già attratto a sè polemiche e antipatie ma sembra proprio che la sua liason con Davide sia già iniziata nel momento in cui ha deciso di sceglierlo per l’esterna visto che non è proprio il suo ideale di uomo. Nella fretta della puntata di ieri in molti non hanno potuto assistere alla prima esterna che i due hanno fatti e per la quale Davide ha preparato un’ape in stile Angela Nasti e si è presentato davanti agli studi proprio per portarla via e fare un giro. Lei ancora una volta ha ribadito il fatto che se lo avesse incontrato al di fuori del programma non lo avrebbe scelto ma visto che è stato carino in puntata ha deciso di buttarsi e ha fatto bene visto quello che stanno provando.

ANGELA NASTI PAZZA DI ANDREA?

Proprio nel video anticipazioni della puntata di oggi (che potete vedere cliccando qui), Angela Nasti ribadirà il fatto che Davide non è il suo tipo ma che sta iniziando davvero a provare qualcosa per lui andando contro ogni pronostico. Nello stesso video possiamo assistere alla loro nuova esterna in cui lui, invece, continua a farle capire che lei gli piace e che ama stare con lei in esterna perché si divertono: “La prima cosa che guardo in un uomo è l’estetica ma non lo so, lui ha davvero qualcosa in più”. Per alcuni sembra che sia scattato già il colpo di fulmine e le parole di Angela sicuramente parlano chiaro tanto che sono in molti quelli pronti a scommettere che lei sceglierà molto prima del previsto e che il prescelto sia sempre lui. Chi segue Uomini e donne da tempo, però, sa bene anche che chi parte in quinta all’inizio potrebbe trovarsi contro un degno rivale strada facendo, chi sarà capace di attirare l’attenzione di Angela strada facendo?

