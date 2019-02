Francesco e Ignazio Moser, Mattino5/ “Cecilia Rodriguez? Dovrebbe fare l’orto! “

Non è la festa del papà ma sembra proprio che oggi Federica Panicucci abbia voluto dedicare al proprio pubblico una puntata speciale in cui al centro dello studio hanno preso posto proprio papà e figli a cominciare da Francesco e Ignazio Moser. I due non si muovono molto da quello che hanno detto in passato, in altre trasmissioni, del loro rapporto e il papà Francesco inizia subito bacchettando il figlio che aveva iniziato la sua carriera proprio sul sellino di una bici ma è finito fuori strada e al Grande Fratello: “Lì è finito l’atleta”. Queste sono le parole che Francesco Moser dice di Ignazio rivelando anche che non ama molto questa sua voglia di fare spettacolo e anche il fatto che ha provato a guardare il Grande Fratello ma non ci è riuscito: “Anche l’ultima volta ci ho provato ma niente, non ci riesco, non è il mio tipo di programmi”.

CECILIA RODRIGUEZ DOVREBBE CAMBIARE LAVORO…

Il siparietto simpatico continua e non solo perché Ignazio Moser si limita ad annuire o fare no con la testa ma perché in studio arriva anche Cecilia Rodriguez. Anche in questo caso Francesco non ha dubbi: “I due vengono a Trento ogni 10-15 giorni ma hanno un fuso orario diverso” anche per venire in studio a Mattino 5 è arrivato prima Moser da Trento che Ignazio da Milano e questo è quanto. Per quel che riguarda il figlio non ha dubbi vorrebbe che questa “aspettativa” finisse e tornasse a lavoro in campagna perché lui non ci riesce più come un tempo e anche su Cecilia Rodriguez non le manda a dire: “Vorrei che imparasse a lavorare nei campi come faceva mia nonna o che, almeno, imparasse a fare qualcosa di diverso dalla sua professione”. L’argentina rilancia: “Lui è convinto che io non lavori ma un giorno rimedierò, promesso!”.

L'amore tra Ignazio e Cecilia va a gonfie vele, e cosa ne pensa il papà Moser?

