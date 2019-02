FRANCESCO MONTE E GIULIA SALEMI/ Pace fatta con Fariba Tehrani: “Più unite che mai”

Tutto è ben quel che finisce bene verrebbe da pensare guardando l’ultima foto pubblicata da Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi, su Instagram. La donna, infatti, ha pubblicato una foto in cui appare sorridente con Giulia e Francesco Monte dopo una serie di battibecchi che l’hanno vista protagonista fuori e dento la casa del Grande Fratello Vip. “Non c’è niente che ti rende più folle del vivere in una famiglia. O più felice. O più esasperato. O più… sicuro” è la didascalia che accompagna la foto pubblicata in queste ore e che tranquilla i tantissimi fan della coppia nata proprio all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2018. Fariba, infatti, nelle scorse settimane aveva rilasciato delle dichiarazioni molto pensanti sull’ex tronista lasciando intendere che Monte sarebbe stato la causa dell’allentamento della figlia da lei. “Il ragazzo che in questo momento hai al tuo fianco ti sta spingendo ad allontanarti da me. Stai attenta Giulia!” aveva detto la madre della Salemi dalle pagine di DiPiù.

Giulia Salemi e Fariba Tehrani felici

In realtà le dichiarazioni di Fariba Tehrani hanno fatto infuriare (e non poco) la figlia Giulia Salemi, che ha sempre smentito la cosa. Al di là del gossip ora mamma e figlia appaiono felici e sorridenti e questo è quello che conta. Anche l’influencer persiana ha pubblicato una Instagram Storie con la stessa foto in cui scrive “Family first” ossia “la famiglia prima di tutto” taggando proprio mamma Fariba e il suo amore Francesco Monte. Pace fatta quindi tra mamma e figlia e con lo stesso Monte, visto che i tre hanno trascorso una bellissima giornata in giro per Milano a conferma che il rapporto è in fase di miglioramento. La Salemi, infatti, ha commentato la foto così: “Indivisibile l’amore tra una madre e una figlia”.

Giulia Salemi: “Con Fariba più unite che mai”

I tempi della casa del Grande Fratello Vip 2018 sono oramai lontani. In particolare quei momenti che hanno visto Giulia Salemi litigare con la madre Fariba Tehrani per il suo comportamento avuto una volta entrata nella casa. Non solo, l’ex concorrente di Pechino Express anche fuori dalla casa si è più volte scagliata contro Francesco Monte, il fidanzato della figlia, creando non poche polemiche. Per fortuna oggi le cose sono cambiate visto che Giulia e Fariba hanno fatto pace e sono più unite che mai come ha confermato la stessa ex concorrente del Grande Fratello Vip a Tabloit.it: “Siamo più unite che mai, è una madre. La TV non può rovinare un rapporto madre e figlia”.



