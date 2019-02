Giuliana e Bruno, Non ho l’età/ Video, “Posso dire di essere innamorata di lui”

Torna anche oggi l’appuntamento su Rai Tre con “Non ho l’età“, il programma che nel palinsesto precede “Un posto al sole” e racconta l’amore in età matura, anche e soprattutto nella terza età. Come da copione i due protagonisti della storia del giorno iniziano a raccontare la loro vita precedente, così da arrivare all’oggi, all’incontro con il compagno o la compagna attuale che spesso e volentieri ha finito per rivoluzionare la propria esistenza. Così si procederà anche questa sera nel racconto dell’amore tra Bruno e Giuliana, due persone che al netto della loro età avanzata hanno deciso di non assegnare una scadenza ai sentimenti e di concedersi una nuova possibilità alla morte del loro primo partner. Dalle anticipazioni del programma su Facebook si può dire che abbiano fatto bene: non sembrano affatto pentiti della loro scelta, anzi…

BRUNO E GIULIANA A NON HO L’ETA’

Vivere un nuovo amore nella terza età non significa dimenticare il primo. Lo dimostrano le parole di Bruno e Giuliana, protagonisti odierni di “Non ho l’età”. L’uomo ricorda come nacque il suo matrimonio con la prima moglie:”Io mi sono sposato per gelosia, non per amore, perché mi ero accorto che quando ballava con gli altri mi dava noia”. Triste è invece il racconto che Giuliana ha fatto della malattia che ha portato via il marito:”Si è ammalato, è stato malato 18 mesi e l’ha portato via”. Ora Bruno e Giuliana vivono in simbiosi, l’uomo ha spiegato:”Giuliana per me rappresenta la riappropriazione di una vita più completa per l’età che abbiamo”. Gli fa eco Giuliana:”Io dico una cosa: fra belli e brutti, alti e bassi, un amore come il mio, un primo, e poi un secondo nell’età matura, lo auguro a tutti. Oggi posso dire che sono innamorata di Bruno, un amore un po’ più consapevole, un amore un po’ più da età, però veramente sì”.





