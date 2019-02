Il Collegio 2019, 3a puntata/ Espulsi e diretta: guai per Gabriele, Evan, Matias e Michael?

Martedì 26 febbraio, in prima serata su Raidue, torna l’appuntamento con Il Collegio 2019. Dopo l’ottimo debutto, con la seconda puntata trasmessa la settimana scorsa, il docu-reality realizzato in collaborazione con Magnolia (Banijay Group), si conferma il programma più visto tra i giovani con 1 milione e 896mila spettatori, pari al 7,8% di share e un picco del 12,5%. Il programma diventa così leader della prima serata tra il pubblico under 35 anni, con ben il 39,8% di share tra gli 8-14. Successo anche sui social con oltre 700mila interazioni. La terza edizione de Il collegio, dunque, sta portando a casa un succeso inaspettato. Merito degi studenti, ma soprattutto del format che porta in tv quella che era la vita scolastica degli anni ’60. Abituati ad una scuola in cui è concesso quasi tutto, i ragazzi sono sempre più curiosi di scoprire durante gli anni in cui la tecnologia era ancora molto lontana.

Il collegio 2019: provvedimenti disciplinari per Gabriele, Evan, Matias e Michael?

Cosa accadrà nella terza puntata de Il Collegio 2019 in onda questa sera? Durante il secondo appuntamento, se Beatrice Cossu è riuscita ad evitare l’espulsione recuperando anche la fiducia degli insegnanti al punto da essere stata eletta tra i migliori della classe, Gabriele Evan, Matias e Michael hanno deciso di sfidare le regole dell’istituto sfoggiando un nuovo taglio di capelli. Una vera bravata quella commessa dai quattro studenti a cui il preside ha promesso una punizione esemplare. Nella puntata in onda questa sera, dunque, i quattro ragazzi scopriranno che tipo di provvedimento disciplinare subiranno. Saranno sospesi o saranno sottoposti ad una punizione comportamentale? Anche Nicole, la settimana scorsa, a causa de suo momento artistico, ha rischiato di essere espulsa e, seppur con un piede fuori dall’istituto, continua la sua avventura anche se il preside non la perde di vista.

Il collegio 2019: Alice e Luca, problemi per i nuovi arrivati?

Dopo l’addio di Ginevra che non ha retto la lontananza dalla famiglia e dagli amici decidendo di lasciare il collegio, all’istituto sono arrivati due nuovi studenti: Alice De Bortoli, 14 anni da Casale sul Sile (TV), e Luca Cobelli, 17 anni da Settimo Milanese (MI). Gli ultimi arrivati hanno dovuto consegnare i cellulari, indossare le divise e cambiare anche il taglio di capelli, ma soprattutto, hanno fomentato il gruppo. Come sarà andata la loro settimana? Saranno stati accolti dal resto della classe o ci saranno stati problemi? Come sempre, anche nella terza puntata, non mancheranno lezioni, interrogazioni, esami, discussioni e amori. Vi ricordiamo che la classe è formata da Alice, De Bortoli, Alice Carbotti, Cora Fazzini, Marilù Fazzini, Giulia Mannucci, Jennifer Poni, Nicole Rossi, Noemi Ortona, Elia Libero Gumiero, Esteban Frigerio, Evan Nestola, Francesco Michael Gambuzza, Gabriele De Chiara, Matias Caviglia, Riccardo Tosi, William Carrozzo, Youssef Komeiha e Luca Cobelli. Gli insegnanti, invece, sono: Paolo Bosisio (Preside), Andrea Maggi (Italiano ed Educazione Civica), Maria Rosa Petolicchio (Matematica e Scienze), Luca Raina (Storia e Geografia), Dario Cipani (Educazione fisica), David Wayne Callahan (Inglese), Diana Cavagnaro (Educazione musicale), Alessandro Carnevale (Arte).



© RIPRODUZIONE RISERVATA