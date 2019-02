Isola dei Famosi 2019/ Soleil contro tutti: per Paolo Brosio “Non ha rispetto”

Ormai non ci si nasconde più: all’Isola dei Famosi 2019 non c’è più un solo gruppo ma due. E non si tratta di una coesistenza serena, ma di due realtà contrapposte e per nulla concordi. Ma partiamo prima dalle buone novità perché, dopo giorni di preoccupazione, Riccardo Fogli è rientrato a Playa Uva dopo il malore e sta bene. “È stato bellissimo stamattina tornare, solo che le forze non sono ancora al 100%” ammette il cantante che mercoledì in diretta potrebbe comunque affrontare un “processo” per l’insulto ad Ariadna Romero. Intanto le tensioni tornano a farsi sentire e lo fanno prima con Sarah Altobello e Ghezzal, nata per un cocco. “La verità è che ci sono due gruppi e non si vede l’ora di infangare l’altro” ammette la sosia di Melania Trump, ormai convinta che l’unione del gruppo sia un’utopia. Ma a scatenare le animosità più forti è ancora una volta lei: Soleil Sorge.

LITE TRA SOLEIL, PAOLO BROSIO E ARIADNA ROMERO

Soleil fa notare come tutti rispettino Ghezzal nel ruolo di leader quando con lei sono sorti tanti problemi. Paolo Brosio allora dice la sua: “Non ha nessun connotato della leadership. È venuta e non ha rispetto per le persone, nè le più grandi nè le più piccole.” ammette in confessionale. Anche Soleil però parla dell’ennesimo attacco ricevuto dal gruppo (non al completo): “Mi ha di nuovo assalita la gang del bosco, un attacco che covavano nel loro covo di bisce. Il bullismo psicologico è comunque bullismo.” Ma la lite più forte è quella che, a sorpresa, nasce tra Soleil e Ariadna Romero che sembravano essere amiche. La cubana è furiosa: “Tu sei finta come la mer*a Soleil. Questa è la verità e te lo dico in faccia”. E Soleil accusa: “Spero che a tuo figlio dai insegnamenti migliori di questo. Sei una signora”, parole che fanno letteralmente infuriare la Romero. Lite, questa, che non si conclude con le scuse delle due ma con ulteriori polemiche del gruppo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA