Ivan Gonzalez Vs Andrea Zelletta/ Video Uomini e donne: “Ma forse ti piaccio io!”

Proprio quanto tutto sembrava finalmente essere svoltato e il divertimento arrivato nel noioso trono di Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni, ecco che la fine è ormai vicina. Maria De Filippi ha accelerato il passo per permettere al pubblico di recuperare le ultime puntate e le ultime esterne prima dello speciale La scelta di Uomini e donne in onda venerdì sera su Canale 5 e così oggi lo spagnolo sarà ancora protagonista ma non solo per via della sua corte spietata a Natalia ma anche per il suo scontro con il neo arrivato Andrea Zelletta reo di essersi interessato alla sua corteggiatrice. Cosa succederà oggi? E’ presto detto visto che, proprio grazie al video anticipazioni della puntata che potete vedere cliccando qui, possiamo scoprire alcune delle accuse che lo spagnolo rivolgerà al suo collega nell’appuntamento di oggi.

LO SCONTRO TRA IVAN E ANDREA

A quanto pare Natalia è nuovamente uscita con Andrea Zelletta ma una volta in studio rivelerà di essere pronta a presentarsi all’esterna in villa per scoprire come andrà a finire ma, soprattutto, se quello che provava per Ivan è davvero finito o c’è ancora. Lo spagnolo non sembra molto felice di quello che sta venendo fuori e quando Andrea interviene per dire la sua si becca subito un “stai zitto ja!” ma non solo. Dopo aver notato di essere un osservato speciale da parte del collega, Ivan si farà avanti per fargli una domanda. In un primo momento sembra che lo spagnolo sia serio ma poi rilancia: “Ma scusa io ti piaccio? Mi guardi sempre, mi osservi di continuo forse…”. Le risate non mancheranno e lo stesso Luigi sembra divertito del siparietto, ma cosa succederà adesso che i due lasceranno il posto ai neo tronisti? Sicuramente dovremo dire addio a questi divertenti siparietti dettati dalla gelosia… se tutto andrà come previsto…

