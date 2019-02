Karin Trentini ha tradito Riccardo Fogli?/ Una foto esclusiva sembra incastrarla

Sembrava essere un capitolo ormai chiuso e chiarito, invece Karin Trentini continua ad essere al centro del gossip. La moglie di Riccardo Fogli è volata in Honduras per dire di persona e in diretta all’Isola dei Famosi a suo marito che le voci di un suo presunto tradimento sono false, cosa alla quale il cantante avrebbe creduto anche senza vederla lì di fronte a lui. Eppure, nonostante lei neghi e Fogli anche, nuovi indizi svelerebbero che il coinvolgimento di Karin Trentini e Giampaolo Celli è reale. È Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 a mostrare una foto esclusiva di un abbraccio tra Karin e Giampaolo che fa trapelare la presenza di un rapporto non semplicemente lavorativo. La foto arriva dal settimanale Nuovo, nel numero che uscirà in edicola nei prossimi giorni.

KARIN TRENTINI HA TRADITO IL MARITO? NUOVI CHIARIMENTI

Sarà proprio Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, a spiegare cosa c’è dietro questa foto nel corso della puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi. Ricordiamo però che, solo pochi giorni fa, Gianpaolo Celli – presunto amante di Karin Trentini – ha negato un coinvolgimento sentimentale con la moglie di Riccardo Fogli proprio a Domenica Live. Ha infatti dichiarato: “I fatti sono questi: due post fatti da Karin hanno suscitato interesse. Queste due foto non le avrebbe notate nessuno se Riccardo non fosse stato all’Isola dei Famosi – e ancora – Sono rimasto un po’ colpito. Sono sposato da 16 anni, ho dei figli… La mia pubblicità non è il gossip, ma le sfilate”. Insomma, tanti indizi e altrettante smentite, per ora.

