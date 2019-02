LADY GAGA NON AMA BRADLEY COOPER/ Video, dopo “Shallow” la dedica: “amico geniale”

Lady Gaga è una delle indiscusse vincitrici della notte degli Oscar 2019 dove ha trionfato vincendo il Premio Oscar per la miglior canzone originale per “Shallow”, il brano colonna portante del film “A star is Born”. Un momento davvero emozionante per l’artista di “Bad Romance” che durante la lunga notte ha lanciato una serie di sguardi al collega, amico ed ex compagno Bradley Cooper. Insieme Gaga e Bradley hanno incantato ed emozionato sul palcoscenico del Dolby Theatre di Los Angeles cantando una versione da pelle d’oca di “Shallow”, la canzone con cui Gaga ha vinto tutti i premi più importanti. Tra i due ex fidanzati c’è ancora un’intesa speciale e la conferma è arrivata durante la diretta della 91.ma edizione degli Oscar.

Bradley Cooper a Lady Gaga: “Portiamo un po’ di gioia”

“Una delle cose più difficili nella vita è essere abbastanza coraggiosi per essere se stessi. Auguro a tutti coloro che parteciperanno a quella celebrazione di provare una grande gioia”. Con queste parole Bradley Cooper ha raccontato a People il suo rapporto con Lady Gaga con cui è accomunato da una grandissima passione per la musica e lo spettacolo. In realtà in tanti hanno notato un’intesa speciale tra i due al punto da ipotizzare un possibile ritorno di fiamma visto che i due in passato hanno vissuto una tormentata storia d’amore conclusasi lo scorso 19 febbraio con un brevissimo cominciato stampa ufficiale: “Non ha funzionato, semplicemente”. Cooper si è poi fidanzato e sposato con la bellissima modella Irina Shayk, che ha festeggiato con la stessa Gaga la vittoria del Premio Oscar. Gossip a parte l’esibizione di Gaga e Cooper è stato uno dei momenti più belli della 91esima edizione dei Premi Oscar e la cantante ha rivelato alla stampa cosa il regista – cantante le ha detto prima di salire sul palco: “Portiamo un po’ di gioia’. E io ho detto: ‘Ok’”.

Lady Gaga e la dedica a Bradley Cooper

Su Instagram Lady Gaga ha scritto un bellissimo messaggio per l’ex compagno e amico Bradley Cooper con cui ha condiviso la vittoria del Premio Oscar per la miglior canzone originale per “Shallow”. “Nothing could be more special than sharing this moment at the Oscars with a true friend and artistic genius” (“Non c’è niente di più speciale che condividere questo momento agli Oscar con un vero amico e un’artista geniale”), queste le parole scritte da Lady Gaga e accompagnate da una foto in cui è al pianoforte con il regista – attore durante la performance live di “Shallow” ai Premi Oscar. Uno momento bellissimo che ha fatto letteralmente impazzire i fan della cantante fasciata in un bellissimo abito che ha fatto ricordare la divina Audrey Hepburn.





