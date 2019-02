Laura Freddi/ Il messaggio del compagno e le lacrime in diretta (Vieni da me)

Intervista a cuore aperto quella di Laura Freddi a Vieni da me con Caterina Balivo. Si parte dal lato familiare:”Mio papà sdrammatizzava con la sua ironia, non superficiale, per farci vivere con leggerezza ai momenti tristi. Vivevamo alla Magliana, il proprietario ci disse che dovevamo andare via dall’appartamento in fitto. Siamo andati a Monteverde da mia nonna, è qui che mio papà è riuscito a dire: ‘Stiamo stretti ma divertiamoci’. Quel periodo è stato uno dei più belli della mia vita. Sono le cose che ricorderai sempre e che ti temprano”. Si passa poi al racconto dell’adolescenza con un aneddoto a dir poco curioso: “Il mio primo bacio? Schifoso, una cosa vomitevole, bleah. Si chiamava alessio, è partita questa “limonata” e io sono rimasta basita, sono tornata a casa con questa cosa orrenda che era la saliva. Non ho cenato! Non ho più baciato nessuno fino a quando non ho capito il senso dell’amore”.

LAURA FREDDI A VIENI DA ME

Tra le esperienze lavorative più importanti di Laura Freddi sicuramente quella a “Non è la Rai”: “Io cantavo con la mia voce, c’erano delle coriste professioniste e poi le ragazzine le doppiavano, io mi imponevo per cantare con la mia voce”. Il più grande successo però ha il nome di Ginevra, la sua bambina tanto amata: “adesso è cambiata, è una cicciottona, è bellissima. Per lei ho lottato, ho conosciuto Leonardo (il compagno, ndr) che avevamo 40 anni, ho dovuto risolvere dei miei problemi ed è arrivata Ginevra grazie a Dio. Mi ha cambiata, mi mancava un pezzettino, una donna senza un figlio si può realizzare, ma per me è stato un regalo e adesso me la godo tutta. Leonardo? Quando mi ha conosciuto diffidava, l’ho corteggiato io, non mi è mai successo in vita mia. Lui è fisioterapista, mi infortunai due dita e andai da lui”. Ed è proprio da Leonardo che arriva la sorpresa più bella della puntata, un messaggio inaspettato, visto il suo carattere schivo: “abbiamo passato momenti d’amore straordinari insieme, ma adesso in tre l’amore ci ha illuminato”. La reazione di Laura? Lacrime di gioia e commozione.

