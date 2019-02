Le Iene Show/ Diretta e servizi 26 febbraio: scherzo a Facchinetti e siti d’incontri

Dopo l’appuntamento domenicale condotto da Nadia Toffa, Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani che ha incollato davanti ai teleschermi 1.865.000 telespettatori, share 10%, martedì 26 febbraio, in prima serata su Italia 1, Le Iene show tornano in onda con una nuova puntata ricca di servizi e inchieste condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino e con l’immancabile presenza della voce della Gialappa’s Band. Anche questa sera non mancheranno servizi sull’attualità, sulla politica e inchieste che porteranno a galla i problemi presenti non solo in Italia. Ogni settimana, infatti, gli inviati della trasmissione di Raiuno girano l’Italia, ma anche il mondo per fare luce su diversi argomenti e sui fatti che hanno sconvolto l’opinione pubblica. Quali saranno i servizi di questa sera? Andiamo a scoprire tutto.

LE IENE SHOW: I SERVIZI DEL 26 FEBBRAIO

Tra i servizi dell’appuntamento settimanale de Le Iene show ci sarà quello dedicato allo scherzo fatto a Francesco Facchinetti con la complicità della moglie Wilma e della Bonas di Avanti un altro, Laura Cremaschi che gli hanno fatto credere di essere state le protagoniste di un’accesa discussione, culminata anche con il lancio di un bicchiere. Nelle ultime settimane è stato scoperto “Collection #1”, il più grande furto di dati sensibili, precisamente 773 milioni di mail e 22 milioni di password hackerate e archiviate in circa 12mila file. Della vicenda si è occupato l’inviato Nicolò De Devitiis che è riuscito a contattare Sanix, l’hacker russo a capo di Collection 1 che gli ha spiegato come riescono gli hacker ad entrare in possesso di queste informazioni sveando anche come ci si può difendere. La iena, poi, ha incontrato alcuni dei personaggi più seguiti sui social come Taylor Mega e la giornalista Giorgia Rossi per capire come proteggono i propri account.

INCHIESTA SUI SITI D’INCONTRI ONLINE

Il web è ormai diventato una realtà parallela dove accade di tutto. In particolare, i siti d’incontri sono ormai diventati il modo più comune per incontrare persone, ma cosa c’è dietro? Chi si nasconde dietro gli account? I siti d’incontri online hanno un giro d’affari che in Europa si aggira attorno ai 26 miliardi di euro tra applicazioni per smartphone e portali specializzati. Molti utenti pensano di chattare con altri utenti. In realtà, dietro le persone con cui gli utenti chattano si nasconde un operatore dei siti. La iena Matteo Viviani ha incontrato uno dei tanti operatori di tali siti per portare a conoscenza degli utenti di questi siti ciò che, al momento dell’iscrizione, non viene detto. Infine, ci sarà anche lo scherzo fatto al deeja radiofonico Linus.





