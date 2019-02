LUCA COBELLI/ Video: ultimo arrivato, ultimo della classe (Il collegio 3)

Luca Cobelli è uno dei nuovi studenti de Il Collegio. Il suo ingresso è stato trasmesso nel corso dell’ultima puntata del reality show di Rai Due, che tornerà, in prima serata, martedì 26 febbraio. Luca, che la settimana scorsa si è guadagnato il titolo di ultimo della classe, sostiene il test d’ingresso insieme a un’altra aspirante collegiale, Alice De Bortolo. Il risultato ottenuto, per entrambi, non è eccezionale, ma i ragazzi vengono comunque ammessi e condotti a incontrare il resto del gruppo. Dopo il passaggio obbligatorio per la parrucchiera del Collegio, Luca e Alice entrano a far parte della classe, all’interno della quale Cobelli si distingue subito per il suo atteggiamento strafottente e per la mancanza di interesse per le materie scolastiche. A niente serve l’aiuto di Cora Fazzini, nominata dai professori come tutor del nuovo arrivato. Luca non segue le lezioni, non studia e non si comporta in maniera consona alle regole del Collegio in cui è appena entrato. La sua foto sotto quella di un asino è il minimo che potesse meritarsi secondo i docenti del reality.

Luca Cobelli discute con Raina

L’atteggiamento di Luca Cobelli viene rimproverato dal professore di Storia e Geografia Luca Raina, che sorprende il ragazzo distratto durante la lezione. Luca non prende appunti, non ascolta e non partecipa attivamente e, quando viene ripreso, afferma di non voler scrivere quello che sente in classe, ma di preferire lo studio sui libri. Al termine della lezione Raina lo blocca e gli chiede come mai fosse così distratto. Luca risponde a tono, sostenendo di non essere interessato all’argomento trattato e, quindi, di non essere tenuto a seguire. Lui, del resto, non stava disturbando gli altri compagni. Segue un’accesa discussione tra professore e alunno, che a un certo punto, pur sentendo Raina ripetergli di tornare dentro, esce dalla classe. Il docente, infuriato, gli urla di rientrare e Luca decide di farlo. Rientrato, gli tocca chiedere scusa a Raina, profondamente amareggiato dalla scena di maleducazione a cui ha appena assistito. Riuscirà Il Collegio a limare il carattere spigoloso di Luca?

Chi è il nuovo arrivato del Collegio?

Luca Cobelli, appena entrato a far parte della classe, si presenta in un video che lo ritrae nel suo contesto familiare. Ha 17 anni e si descrive come un tipo solare, “perchè il sole bacia i belli”, afferma. Ha una passione sconfinata per i suoi capelli, che cura con molta dedizione. È un narciso, gli piace occuparsi della sua immagine, del suo fisico e del suo modo di apparire. È così amato a scuola che, confida la madre, pare abbia un fan club. Ci sa fare molto con le ragazze, come hanno dimostrato i sorrisi delle collegiali al suo arrivo. Come ogni adolescente, ha un rapporto di amore odio con i suoi genitori, perchè è in un periodo della sua vita in cui ci tiene a fare quello che vuole, senza imposizioni e senza regole. La scuola non è di certo una sua passione e, anzi, ha concluso l’anno in maniera negativa. Sua madre, che piange quando lo saluta per lasciarlo nel Collegio, si augura che questa esperienza lo porti a capire l’importanza delle regole e ad apprezzare in maniera più profonda quanto ha già.





