Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 26 febbraio 2019

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 26 FEBBRAIO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi, martedì 25 febbraio 2019. Il noto astrologo ha tenuto, come ogni giorno, la sua consueta rubrica Latte e Stelle sulle frequenze di LatteMiele. Andiamo a vedere quanto ha raccontato segno per segno. Il Capricorno con Saturno nel segno è più responsabile rispetto al passato. Questo però è un anno che pesa perché si vuole ricostruire e ultimamente sta capitando di difendere chi ha avuto problemi. Non bisogna compiere nuovamente errori del passato. Sbagliare è lecito, perseverare è diabolico e se non si impara dal passato è impossibile riuscire a trovare una soluzione. L’Acquario non deve sottovalutare gli incontri mentali che sono stimolanti. Si è il segno che crea ed inventa ed in questo periodo ci si trova in una buona situazione di cambiamento che da marzo potrebbe causare disagi ma che poi domenica con la Luna nel segno migliora. Clicca qui per l’oroscopo di ieri

NÈ CARNE NÈ PESCE

Ora andiamo a vedere i segni né carne né pesce per l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. I Pesci non sono in un momento negativo del tutto, ma non riescono ad emergere. Questo è un momento in cui c’è bisogno di agire e serve trovare la forza anche di essere umili e chiedere una mano a chi può dare un aiuto in questa ottica. Forse è il caso anche di gestire le emozioni ed evitare di farsi prendere dall’ansia. Per il Toro sarà una giornata utile, ma bisogna stare attenti perché nel 2018 fin troppi soldi sono volati via. Questo è un momento in cui si deve provare a mettere da parte un po’ di risparmi, cercando di essere attenti e morigerati. Attenzione poi agli altri che rischiano sempre e comunque di creare presupposti per sbagliare, magari mossi anche da invidia dei risultati raggiunti dal segno. Il Cancro ha bisogno d’amore, non si sente molto trascinato da varie situazioni anche perché sceglie sempre le persone sbagliate. Forse è il caso di provare a fare un’inversione di tendenza rapida e atta a migliorare la propria condizione.

ARIETE IN GRANDE SPOLVERO, TOP E FLOP

Soffermiamoci sui top e flop della giornata andando ad analizzare l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 26 febbraio 2019. L’Ariete è in grande spolvero, sta riuscendo passo dopo passo a costruirsi un presente decisamente importante e un futuro che lo potrà essere altrettanto. La Vergine anche è in un momento interessante con delle giornate interessanti che potrebbero regalare delle soluzioni. Forse è il caso di gestire tutto con grande attenzione, evitando di trovarsi a vivere un momento complicato lungo un percorso che via via si fa sempre più impervio. I Gemelli al contrario sono decisamente sottotono. Questo è un momento in cui le cose che non stanno andando come dovrebbe. Sono giornate molto caotiche nelle quali non si riesce a mantenere la calma. Attenzione però perché a volte i rischi sembrano moltiplicarsi di fronte a persone che non sono un minimo pronte a collaborare.



