Scelta Ivan Gonzalez, chi è tra Sonia e Natalia? / Uomini e Donne: per lui c’è il sì!

Su Canale 5, lo vediamo ancora in studio e in alto mare con le sue corteggiatrici ma, nella realtà, Ivan Gonzalez la sua scelta l’ha già fatta. Sappiamo che il tronista di Uomini e Donne ha portato in villa Sonia Pattarino ma anche Natalia Paragoni che, proprio nella puntata in onda oggi, ha ammesso che ci sarà solo per capire se ci sono ancora dei sentimenti per Ivan o se tra loro è davvero tutto finito. I gesti di Ivan delle ultime puntate di Uomini e Donne nei confronti di Natalia sono stati molto importanti, tanto da portare il pubblico del trono classico a credere che sia proprio lei la scelta del tronista. Ma è andata davvero così? Ivan ha davvero scelto Natalia? Stando alle indiscrezioni trapelate nelle ultime ore pare proprio di no!

IVAN GONZALEZ HA SCELTO SONIA: L’INDISCREZIONE

Le anticipazioni sulla scelta di Ivan Gonzalez del vicolodellenews svelano, infatti, che il tronista ha scelto Sonia Pattarino che ha risposto di sì. Un vero e proprio colpo di scena, soprattutto perché Ivan si è molto sbilanciato per Natalia, facendo gesti mai visti e fatti per Sonia che, anzi, è stata messa un po’ da parte nelle ultimissime puntate. D’altronde, qualora Ivan avesse scelto Natalia, il suo sarebbe stato un no. Pare infatti che la Paragoni tornerà in studio per corteggiare Andrea Zelletta, continuando questa conoscenza. Al magazine di Uomini e Donne, la corteggiatrice ha infatti ammesso: “Il mio interesse è andato scemando. Stavamo costruendo qualcosa di bello, ci siamo detti frasi importanti – non lo rinnego – ma non gli ho mai dichiarato il mio amore. Le sue mancanze, le non conferme dopo il bacio, il non venirmi incontro davanti alle mie difficoltà, mi hanno fatto allontanare.” Insomma, un finale che accontenta tutti.

