Uomini e Donne/ Il trono di Giulia Cavaglià inizia male: le novità (Trono Classico)

Le prossime puntate di Uomini e Donne saranno ricche di grandi novità. Nelle ultime settimane, due nuovi tronisti sono stati annunciati in studio, Andrea Zelletta e Angela Nasti. Nella registrazione tenutasi domenica, a sorpresa un’altra tronista si è aggiunta ai due: si tratta di Giulia Cavaglià, ex corteggiatrice e “non scelta” di Lorenzo Riccardi. La maggior parte del pubblico di Uomini e Donne non ha, tuttavia, apprezzato questa scelta da parte della redazione del programma. Giulia, d’altronde, è finita al centro delle critiche dopo lo sfogo avuto per aver saputo della non scelta di Lorenzo. Non sono state gradite le parole avute da lei sulla rivale, Claudia Dionigi, tanto che qualcuno ha trovato scorretto “screditare un’altra ragazza perché lui non ha scelto te”. Un comportamento che, insomma, ha attirato poche simpatie nei confronti della Cavaglià.

GIULIA CAVAGLIÀ E ANGELA NASTI: SCINTILLE IN ARRIVO?

In particolare c’è chi non ha dimenticato la frase della da Giulia alla fine del suo sfogo – “Il suo cuore ha urlato business” – in merito al fatto che Lorenzo avesse scelto Claudia. Parole, queste, che i fan di Uomini e Donne trovano ora molto incoerenti visto che “la prima ad aver accettato il trono dopo che ti dicevi quasi innamorata di Lorenzo sei tu. Questo non è business?”. Insomma, non inizia nel migliore dei modo il trono di Giulia Cavaglià, che potrebbe però far cambiare idea nel corso delle prossime puntate. E chissà che la presenza di una tronista di altrettanto forte carattere al suo fianco, Angela Nasti, non causerà alle due rivalità e scontri durante questo loro percorso a Uomini e Donne.

