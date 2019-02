Uomini e Donne/ Paolo e Sabrina dopo l’addio: “Convivenza? Per ora no..” (Trono Over)

La storia tra Sabrina e Paolo procede a gonfie vele. Solo pochi giorni fa, Paolo Marzotto, che abbiamo conosciuto come corteggiatore di Gemma Galgani, ha deciso di lasciare Uomini e Donne assieme a Sabrina, che ha risposto con gioia di si. Ma cosa è accaduto dopo quella puntata del trono Over? Come sta procedendo per Paolo e Sabrina? A confermare che tutto procede per il meglio sono proprio loro due alle pagine del magazine di Uomini e Donne. Sabrina è felicissima e svela: “Vedo Paolo con gli occhi dell’amore […] per me è un uomo perfetto. – e ancora – Paolo è pieno di attenzioni a partire dal primo mattino, quando dopo avermi mandato un messaggio del buongiorno con tanto di cuori e meme romantici, mi chiama per svegliarmi. È davvero un principe. Non esiste un uomo come lui” racconta felice la dama.

PAOLO E SABRINA, CONVIVENZA RIMANDATA

Anche Paolo Marzotto è però davvero innamorato di Sabrina. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha trovato la donna perfetta per lui e lo ammette alle pagine del magazine. “Sabrina in poco tempo è diventata il mio angelo custode e la sua umanità mi ha conquistato. – ammette il cavaliere, che poi svela i loro progetti – Per l’immediato futuro vivremo la nostra storia a distanza e abbiamo in progetto di vederci il più possibile ma nel totale rispetto dei nostri figli. Sabrina ha una figlia, Carlotta, che lavora da pochissimo e ha bisogno di lei. Anche io ho una figlia, Beatrice, che è la mia priorità ma fortunatamente entrambe hanno accettato pienamente la nostra relazione” racconta Paolo. Per ora, quindi, niente convivenza che rimane comunque nei progetti futuri della coppia di Uomini e Donne.

