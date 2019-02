Valentina Dallari e l’anoressia a Le Iene/ Video: “Ammalata a causa dei social”

Valentina Dallari è la protagonista di un servizio de Le Iene che porta il titolo di “Anoressia social: il peso di essere influencer”. Chi ha seguito la sua avventura come tronista di Uomini e Donne, probabilmente sa che negli ultimi anni Valentina ha dovuto affrontare una difficile battaglia contro l’anoressia. Oggi, ai microfoni de Le Iene, Valentina racconta come i social e il desiderio di eguagliare le più note influencer e fashion blogger l’abbia portata a decidere di dimagrire sempre di più. “Mi sentivo in dovere di perdere del peso, un dovere per i miei follower, per le ragazze che mi amavano e che mi vedevano come icona – ammette la Dallari, che aggiunge – Seguivo tantissimo la Ferragni e mi è rimasto impresso una volta che le fecero un’intervista e scrisse quanto è alta e il peso. Era alta come me e pesava 53 kg e io presi proprio questo numero come criterio della mia vita, perché vedevo la Ferragni perfetta, che aveva un sacco di seguito e credevo che bisognasse diventare come lei per essere perfetta.” racconta ancora la Dallari.

VALENTINA DALLARI E L’ANORESSIA: “ORA NE STO USCENDO”

Così Valentina Dallari ha iniziato a dimagrire, smettendo letteralmente di mangiare. “Pensavo ‘Se divento magra avrò più follower e più brand che mi scriveranno’ che quindi sarei stata più cool, più ne giro” continua Valentina a Le Iene. Il dimagrimento della Dallari è continuo e da quando riceveva critiche e insulti per l’essere grassa, passa a riceverle per l’eccessiva magrezza. Segue il ricovero in un centro specializzato e ciò che è accaduto dopo i fan della Dallari lo sanno bene. Oggi Valentina sta meglio, anche se dichiara: “Ne sto uscendo, sto meglio. Fisicamente sto meglio, il rapporto col cibo è migliorato ma quando vado al ristorante, ad esempio, c’è quel momento di vuoto. Non ‘è un momento in cui non penso al mio ricovero o uno in cui sono del tutto spensierata.” (Clicca qui per il video dell’intervista)

