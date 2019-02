VALERIA MARINI HA UN NUOVO FIDANZATO?/ Gianluigi Martino, è il misterioso toy boy

Nuovo amore per Valeria Marini? Dopo la fine della storia d’amore con Patrick Baldassari, conclusasi dopo la partecipazione alla prima edizione di “Temptation Island Vip”, la stellare showgirl sembrerebbe aver ritrovato la serenità tra le braccia di un misterioso ragazzo. Stando a quanto pubblicato dal settimanale Spy, la Marini starebbe conoscendo Gianluigi Martino, un ragazzo di circa vent’anni più giovane. Il ragazzo, che lavora come Pr nelll’azienda Viva la vita, società di casting e produzioni Tv, si è già conquistato il titolo di toy boy per via della sua età. Ecco quanto ha riportato in anteprima il settimanale Spy: “La coppia ha soggiornato lo scorso weekend a Rimini, dove lei era impegnata per un evento lavorativo. Hanno passato quasi tutto il tempo giocando con gli smartphone, ridendo e scambiandosi affettuose occhiate. ​Ma una volta spenti i flash e conclusi gli impegni, lei ha abbandonato la mondanità e si è ritirata in hotel: con lui, per dedicarsi con tutta se stessa al suo nuovo compagno”.

Gianluigi Martini, è il toy boy di Valeria Marini?

Naturalmente la notizia è da prendere con le pinze visto che al momento si tratta solo di un’indiscrezione pubblicata da un settimanale di gossip. Una cosa è certa, sul profilo Instagram di Gianluigi Martino sono presenti diversi scatti in compagnia della stellare Valeria Marini, quindi è probabile che tra i due ci sia una particolare sintonia. Non è dato sapere però se si tratta di una semplice amicizia o di qualcosa di più. A far scoppiare la bomba nel mondo gossip è stata una foto che li ritrae insieme, abbracciati, con tanto di didascalia che riporta: “È tutto così stellare”. Una sorta di “coming out” per la coppia pronta a far conoscere il proprio amore o semplicemente un modo per attirare l’attenzione? Intanto per la Valeriona nazionale, attualmente impegnata nel serale di Uomini e Donne – La Scelta nelle vesti di party-planner, si preannuncia la possibilità di condurre la prossima edizione di Temptation Island Vip dopo l’addio di Simona Ventura. Sarà davvero così?

