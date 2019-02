Video Lady Facchinetti aggredisce Laura Cremaschi/ Ma è uno scherzo de Le Iene

Lady Facchinetti aggredisce Laura Cremaschi ma è tutto uno scherzo: la litigata andata in scena tra Wilma Faissol, compagna dell’ex deejay e conduttore televisivo, e la showgirl diventata celebre per essere una della Bonas di Avanti un Altro è infatti tutto una burla architettata dalla redazione de Le Iene e che verrà mandato in onda nella puntata in onda questa sera nel tradizionale appuntamento del martedì con Le Iene Show. Già nel corso della giornata di ieri, dopo che si era generato un vero e proprio polverone social e con Facchinetti che era totalmente all’oscuro che il “catfight” tra le due donna fosse montata ad arte, era stata diffusa una anticipazione del video che vedremo stasera e in cui viene mostrata l’intera querelle con la Faissol che lancia un bicchiere d’acqua contro al Cremaschi, ‘rea’ di aver chiesto un selfie di troppo al suo compagno.

IL VIDEO DI LADY FACCHINETTI

Infatti, nella clip apparsa anche sul profilo Instagram di Wilma Faissol e usata come preview del servizio che verrà mostrato stasera a Le Iene Show, si cede la compagna di Facchinetti allargare l’inquadratura del suo smartphone per riprendere prima Laura Cremaschi e poi il compagno Francesco mentre la troupe del programma di Italia 1 se la ride. “Taa-daa, era uno scherzo e ci siete cascati come una pera secca!” dice la donna che poi per rendere evidente il tutto abbraccia e bacia la Bonas e poi usando una espressione colorita la riabilita agli occhi dei milioni di followers che nelle ultime ore si era scatenati a seguire le Stories dei tre vip, con Facchinetti che denunciava l’accaduto e le due donne che battibeccavano online per finta. “Lei non è una zo***la poverina” continua Lady Facchinetti che poi, rivolgendosi proprio ai fan che avevano riempito di improperi la bionda showgirl, intima loro di smetterla con gli insulti e poi si fa da sola i complimenti. “Siamo state brave però, eh?!”.

IL LITIGIO E LE MINACCE VIA SOCIAL

Infatti, le ultime ore sono state particolarmente intense, dal punto di vista emotivo, per Francesco Facchinetti che coinvolto dalla finta litigata tra le due donne si è sentito anche lui in dovere di postare sui propri canali social la sua versione dei fatti con tanto di foto che documentavano prima il selfie chiestogli con una certa invadenza dalla Cremaschi e poi il momento in cui sarebbe avvenuta l’aggressione. Infatti, prima c’era stata la denuncia della Bonas che, fingendosi scossa, aveva raccontato l’accaduto e del lancio del bicchiere d’acqua da parte della Faissol: quest’ultima aveva replicato accusandola di sguardi troppo insistenti al suo compagno e del fatto che lo avesse inseguito anche in bagno; a questo punto interviene lo stesso Facchinetti che dà la sua versione dei fatti e in cui dà parzialmente ragione alla Cremaschi pur spiegando che gli atteggiamenti di lei erano troppo “equivoci”. In seguito è ancora Facchinetti a raccontato su Instagram di essere stato ricattato dalla showgirl che dal canto suo replicava alle insinuazioni circa il voler adire le vie legali da parte dell’ex deejay: poi, “l’agnizione” e lo svelamento dello scherzo, via social of course.





