ALBA PARIETTI/ “Collovati? Ha detto una cag*ta pazzesca!” (Isola dei Famosi 2019)

Alba Parietti è una delle indiscusse protagoniste della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi 2019 dove ricopre il ruolo di opinionista. Mai ruolo più adatto visto che la Parietti è sempre stata impegnata in prima linea mettendoci sempre la faccia, anche nelle situazioni più scomode e difficili. In questi giorni su Instagram ha pubblicato una serie di copertine che il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni le ha dedicato durante la sua lunga e straordinaria carriera. Tra queste copertine è stata pubblicata anche quella di “Serata Mondiali”, programma di successo condotto con Valeria Marini nel 1994. Un’occasione per rilanciare, più forte e chiaro che mai, che le donne sono brave in tutto, anche nel calcio. Un chiaro riferimento allo scivolone di Fulvio Collovati che in Rai ha detto: “Quando una donna parla di tattica mi viene il volta stomaco”.

Alba Parietti: “noi donne facciamo paura”

Con un lungo post su Instagram, Alba Parietti ha ricordato uno dei suoi programmi di successo. Correva l’anno 1994 e Alba conduceva lo speciale “Serate Mondiali. “Era il 1994 , ero la presentatrice di Serate Mondiali che fu in assoluto il programma più visto dell’anno con ascolti che superarono persino il festival di Sanremo” ha scritto la conduttrice su Instagram, che ha poi lanciato una vera e propria provocazione a favore dell’universo femminile. “Forse noi donne facciamo rabbia perché quando facciamo qualcosa la facciamo meglio? Viva la nazionale femminile di calcio italiana e viva le tifose e le commentatrici” ha detto Alba. Naturalmente le parole della showgirl hanno scatenato il popolo dei social, in particolare dei cosiddetti leoni di tastiera a cui la Parietti non si è tirata indietro nel rispondere. Prima ha scritto: “Sei un cogl…ne e non puoi finire perché non hai mai neppure cominciato” e ancora “Esattamente così è stato. Basta controllare prima di dire cagate, mio rognosetto sfig….to. Infatti facevo tutto e continuo dopo trent’anni, ignorante” .

“Ho aperto alle donne le porte del calcio”

Alba Parietti non ci sta e con piglio sicuro ha replicato alla frase sulle donne di Fulvio Collovati. Ecco cosa ha detto la showgirl: “Capisco che in un anno in cui la nazionale italiana femminile va ai mondiali di calcio e gli uomini no a qualcuno possano girare le scatole”, che ha colto l’ennesima occasione per sottolineare il girl power. “Anche in questo” – riferendosi alla Nazionale Italiana Femminile – “abbiamo dimostrato di poter fare meglio degli uomini. A me dispiace per Collovati che conosco. Per dirla alla Fantozzi, ha detto ‘una cagata pazzesca’. Si è scusato dicendo che quelle frasi sono inopportune? Direi che è riduttivo. Con quelle affermazioni, esclude una categoria, è come se avesse detto ‘Tu stai zitta, non capisci nulla’”. Poi la Parietti ci ha tenuto a ricordare di essere stata una delle prime donne a discutere di calcio in tv: “ho aperto alle donne le porte del calcio non perché fossi la più preparata sul tema ma perché ero la più brava a trattare con il mondo maschile, che è un mondo da bar sport. Gli uomini quando parlano di calcio perdono la testa, pensano che sia materia loro. Per parlare di una cosa non serve per forza averla praticata. È pieno di pippe che parlano in tv di calcio”.



