ALDA D’EUSANIO/ A Giacomo Urtis: “vai da un neuropsichiatra” (Isola dei Famosi 2019)

Alda D’Eusanio ha sicuramente portato una ventata di novità a L’Isola dei Famosi 2019. La giornalista e conduttrice televisiva, infatti, con Alba Parietti sono le opinioniste della quattordicesima edizione del reality show condotto con grande successo da Alessia Marcuzzi su Canale 5. La D’Eusanio non si risparmia mai, come quando durante l’ultima diretta ha punzecchiato Jeremias Rodriguez in merito alla polemica legata alla frase che il fratello di Belen ha detto a Ariadna Romero. “Ma tu che hai chiesto quella cosa ad Ariadna fai così perché sei appena arrivato e sei in forze. Sei bello pasciuto. Voglio vedere tra qualche settimana se la tua racchetta si drizza ancora e hai ancora voglia” dice Alda regalando uno dei momenti più esilaranti dell’ultima puntata di mercoledì.

Alda D’Eusanio e Giacomo Urtis: scontro a Mattino 5

Alda D’Eusanio è conosciuta per la sua schiettezza e sincerità. Non è una che le manda a dire, anzi ci mette sempre la faccia quando c’è da dire qualcosa. Proprio come durante una delle ultime puntate di Mattino 5 di Federica Panicucci che ha visto la D’Eusanio litigare in diretta con Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip. Tutto è cominciato con un’accusa di Giacomo: “Alda, a 68 anni non hai neanche una ruga: mi sembra strano che tu non abbia fatto niente. Ricordati che i telespettatori non sono stupidi: se vai in tv, e non hai neppure un segno, sanno che ti sei sottoposta ad un lifting”.

“La chirurgia estetica viene usata in modo sbagliato”

Alda D’Eusanio non si scompone, anzi precisa di essersi sottoposta ad un piccolo intervento solo per la riduzione del seno e poi parte al contrattacco: “A 42 anni hai giù subito venti interventi, vai da un neuropsichiatra. Tu non hai bisogno di un chirurgo estetico: la chirurgia estetica è un qualcosa che se può aiutare come ha fatto Eleonora Giorgi a togliere un po’ di stanchezza della vita va bene, ma che una persona a quarant’anni si sottoponga a venti interventi e che voi chirurghi estetici cambiate il volto alla gente, no: siete dei macellai”. Urtis però continua ad accusare Alda arrivando a dirle che si è rifatta da capo a piedi. A questo punto Federica Panicucci interviene per riprendere in mano la situazione, ma l’ultimo guizzo è sempre da parte della D’Eusanio che sentenzia: “La chirurgia estetica viene usata in modo sbagliato. Arrivare a questi obbrobri è un qualche cosa di disumano che muta il volto delle persone”.



