ALESSIA MARCUZZI/ Condurrà Temptation Island Vip 2019? (Isola dei Famosi 2019)

Alessia Marcuzzi è una delle indiscusse protagoniste di Mediaset. La conduttrice, attualmente impegnata alla guida della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi 2019 e de Le Iene Show di martedì, in questi giorni ha attirato l’attenzione dei media per una foto che ha pubblicato su Instagram. La Marcuzzi si è fatta immortalare seduta per terra con le gambe divaricate e un’ironica didascalia “Versace on the Floor”. Sicuramente la didascalia era un chiaro riferimento al mini outfit griffato Versace, brand che la conduttrice ha scelto per le prime serate de L’Isola. Manco a dirlo la foto ha diviso il web scatenando nuovamente i cosiddetti leoni da tastiera che hanno letteralmente preso di mira la Marcuzzi. C’è chi le ha scritto di chiudere le gambe essendo madre di un ragazzo di diciotto anni e chi è arrivato perfino a dirle “vergognati”. La replica della conduttrice non è arrivata, anche se negli ultimi giorni sul suo profilo Instagram è apparsa una foto con un testo in inglese che tradotto significa: “Non puoi sempre far sorridere tutti, altrimenti eri Tequila”.

Alessia Marcuzzi incinta?

Dopo l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi 2019, nel web è scoppiato un vero e proprio rumors su Alessia Marcuzzi. In tanti hanno notato una pancia sospetta sotto il bellissimo vestito lungo di colore nero di Versace. Sui social si è così diffusa a macchia d’olio l’ipotesi di una nuova gravidanza per la conduttrice con una serie di commenti da parte di diversi utenti, tra cui vi riportiamo quello di una ragazza che ha scritto: “Ma Alessia è incinta o ha preso poco Bifidus?”. Una cosa è certa: nelle ultime settimane la conduttrice ha optato per degli abiti molto lunghi e larghi, mentre ad alimentare la papabile gravidanza anche un post che vede la Marcuzzi con le mani sul pancino. Un possibile segnale?

Pronta per Temptation Island Vip 2?

Dopo L’Isola dei Famosi 2019 e Le Iene Show, Alessia Marcuzzi potrebbe essere la conduttrice della prossima edizione di Temptation Island Vip 2, il reality condotto con grandissimo successo lo scorso anno da Simona Ventura. Dopo l’addio a Mediaset di Super Simo tornata in Rai per condurre la nuova edizione di The Voice Of Italy 2019, Maria De Filippi sta cercando una possibile sostituta per la prossima stagione del reality show. Tra i papabili alla conduzione c’è anche quello di Alessia Marcuzzi che potrebbe diventare il nuovo volto di Temptation Island Vip 2, anche se in lizza ci sarebbero anche Valeria Marini e Belen Rodriguez. Chi la spunterà?



© RIPRODUZIONE RISERVATA