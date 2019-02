ALVIN/ Video, l’inviato si rilassa in Honduras con gli amici (Isola dei Famosi 2019)

Nell’Isola dei famosi di quest’anno c’è stato spazio anche per un personaggio polivalente e simpaticissimo come Alvin. Il 42 enne è un ragazzo (o forse è meglio definirlo ex ragazzo visto che ha 42 anni) che in Italia ha fatto tanta gavetta e che si sta ritagliando uno spazio sempre più importante all’interno della televisione italiana. Questa edizione dell’Isola dei Famosi è particolarmente ricca di avvenimenti, visti anche i personaggi particolarmente tosti e focosi che sono in gara. Kaspar Capparoni non è certamente un tipo facile, così come non lo è Jeremias Rodriguez, il fratello minore di Belen e Cecilia. Già al Grande Fratello Vip avevamo potuto osservare le sue prodezze e anche in questa edizione dell’Isola dei Famosi si sta confermando pienamente. Alvin, da parte sua,è un ragazzo tranquillo e sereno, ma anche lui ha avuto il suo bel da fare in questa edizione. In una delle ultime puntate c’è stato il vibrante scontro frontale con Paolo Brosio, che si era lamentato per il ritardato arrivo di alcuni farmaci e si era rivolto ad Alvin con un caustico: “Tu pensa a fare l’inviato!”

ALVIN, RELAX SU INSTAGRAM

La lite con Paolo Brosio non ha comunque scalfito di un millimetro il carattere gioviale di Alvin. Oramai il conduttore televisivo ha fatto esperienza al riguardo e ha compreso che in certe situazioni (leggi: sotto pressione) alcune persone possono tirare fuori il loro lato peggiore. Questo è quello che è successo esattamente con Paolo Brosio. Alvin, comunque, ha tenuto bene e ha continuato a fare come se nulla fosse. Negli ultimi giorni, infatti, abbiamo notato che su Instagram sta postando molto, come è consuetudine per un vip, e tutto quello che posta ha sempre un che di sereno e rilassato. E’ di qualche ora fa una bella foto scattata in Honduras, dove lo stesso Alvin viene portato dalle spalle da un amico del posto. Scrive Alvin: “Il mitico Bimbo. Numero uno. Sangre Garifuna!” Il ‘bimbo’ in questione è un omone di colore che lo solleva da terra in riva al mare, con, sullo sfondo, l’acqua cristallina delle Honduras. Dunque per Alvin l’Isola dei Famosi è sì lavoro ma anche tanto, tanto relax e voglia di divertirsi, come nelle migliori avventure.





