“Anna Tatangelo, come fai a stare con quell’essere”/ Gigi D’Alessio sbotta: “stron*o”

“Anna Tatangelo, come fai a stare con quell’essere. Tu sei bellissima, potresti avere il mondo”: è questo il commento che ha scatenato la rabbia di Gigi D’Alessio che, nel leggere le parole poco felici lasciate da un utente sotto il suo post con cui ha ringraziato la compagna e gli amici per la bellissima festa di compleanno, ha risposto a tono zittendo immediatamente tutte le critiche. “St…. Il mondo l’ha già trovato con me”, ha prontamente replicato Gigi D’Alessio stanco di dover ancora leggere commenti infelici dopo quindici anni d’amore e di vita insieme con Anna Tatangelo. Il commento è apparso sotto una bellissima foto della coppia, immortalata felice, serena e innamoarata alla festa per il compleanno di Gigi D’Alessio, organizzata dalla stessa Anna, reduce dalle fatiche del Festival di Sanremo. La festa è stato anche un modo per Anna e Gigi per celebrare la ritrovata armonia dopo un anno un po’ difficili che li ha portati ad essere lontani per un po’.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: innamorati alla festa di compleanno

Dopo aver festeggiato con parenti e amici il 52esimo compleanno di Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo ha ringraziato tutte le persone che l’hanno aiutata ad organizzare un party perfetto scrivendo anche delle dolci parole per il compagno. “Sono sempre stata del parere che quando si sta insieme, per andare avanti bisogna avere voglia di far sorridere chi ti sta accanto…felice che la mia sorpresa sia riuscita e felice di averti fatto sorridere e aver visto la stessa gioia di un bambino al suo compleanno…❤ Tanti auguri a te e anche tanti auguri a noi #24febbraio #14anniinsieme”, ha scritto la Tatangelo. Anche Gigi D’Alessio non è stato da meno. “Grazie di cuore a tutti per gli auguri, i regali, e la bellissima festa a sorpresa di ieri sera organizzata da Anna! È stato un compleanno bellissimo, insieme alla mia famiglia, ai miei amici e insieme a tutti voi, che vi fate sempre sentire forte! Grazie davvero, vi voglio bene!”, ha scritto il cantautore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA