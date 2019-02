Annalisa Minetti/ “Il crollo a Ora o mai più? La gente doveva sapere che io soffro”

Sabato sera ci sarà la finalissima del programma di Rai Uno “Ora o mai più” e fra le cantanti in gara anche la nota Annalisa Minetti. Oggi la bionda vincitrice del festival di Sanremo del 1998, era ospite presso gli studi di “Vieni da me”, e fra i numerosi argomenti trattati anche la sua esperienza presso il programma canoro. Nell’ultima puntata la Minetti è stata un po’ bacchettata dalla giudice Ornella Vanoni dopo una sua esibizione ritenuta un po’ troppo urlata. Un giudizio che la stessa cantante milanese ha commentato così: «Mi piace Ornella Vanoni, lei è molto chic, ed è anche fra i miei coach preferiti. Forse anche per questo alcune sue critiche mi hanno ferito più delle altre. Mi sono un po’ irrigidita dopo il suo giudizio – prosegue – perché credo molto in me dal punto di vista musicale, e penso di essere stata penalizzata perché ho dovuto cantare una canzone con una tonalità impossibile. Subito dopo mi ha comunque premiata in “Almeno tu nell’universo”, ed ho capito che Ornella aveva bocciato la canzone non tanto il mio modo di cantare».

ANNALISA MINETTI SI RACCONTA A “VIENI DA ME”

Un’ultima puntata di “Ora o mai più” sicuramente significativa per Annalisa, che ad un certo punto è esplosa in un pianto di rabbia e tristezza: «Non voglio essere trattata da non vedente – commenta la stessa cantante – ma non voglio nemmeno che la gente se lo dimentichi. Non vedere rimane un dolore, ma è stata anche un’opportunità, mi ha reso la donna che sono e ne sono grata, sono felicissima di non vedere. Per me è come una persona che mi da il buongiorno al mattino e mi accompagna la notte». Quindi, più specificatamente sul crollo a “Ora o mai più”: «La gente doveva vedermi anche in quelle vesti, non mi ha dato fastidio, ho sentito il bisogno di farlo, volevo che la gente sapesse che c’è un’Annalisa che soffre e che sa convivere con il suo dolore». Ma nonostante il grave deficit, Annalisa non si è mai abbattuta: «Ho una grande motivazione che è la vita, voglio utilizzare il mio lavoro per far capire che la vita è un dono che non può essere sprecato, e non bisogna aver paura di avere paura».

