Ariadna Romero/ Video lite con Soleil: “Mio figlio non lo tocchi!” (Isola dei famosi)

Ariadna Romero è finita al centro di un accesissimo botta e risposta con Soleil Sorge, ma quello che in un primo tempo sarebbe dovuto essere un semplice confronto chiarificatore, si è trasformato ben presto in una delle liti più accese dell’Isola dei Famosi 2019. A dare origine al battibecco, le parole dell’ex corteggiatrice di Uomini e donne, che rivolgendosi alla modella cubana, e in particolare al comportamento tenuto nel corso dell’ultima diretta, l’ha accusata di essere incorrente e di giocare sporco. “A noi hai detto che votavi Riccardo Fogli perché non ti piaceva come persona – ha tuonato Soleil – poi in puntata (hai detto, ndr): ‘Ero certa che nessuno lo votasse! Quindi lo voto’. Tu sei un’ipocrita allucinante, perché fai quello di cui mi accusi, questa è ipocrisia”. A spingere Soleil a scagliarsi contro Ariadna, una frase pronunciata dalla modella, che ha respinto le accuse di bullismo formulate dall’ex di Uomini e Donne in puntata: “Soleil ha detto in puntata di essere stata bullizzata, ma bullizzata con cosa?”. Qui il video

Ariadna Romero e la lite con Soleil Sorge

Lo scontro tra Soleil e Ariadna Romero si è acceso quando la modella cubana ha deciso di non tollerare oltre le intemperanze dell’ex leader dell’Isola dei Famosi 2019. Su tutte le furie, la Romero si è alzata in piedi e, guardando dritto negli occhi la sua avversaria, l’ha accusata di essere “falsa come la mer*a” e di aver detto di lei, dopo soli tre giorni, che è “una bambina viziata, che non sa neanche che cosa è la vita”. Su tutte le furie, la naufraga cubana ha quindi ammesso di non essere interessata a proseguire la loro conoscenza, ribadendo: “Non mi interessa conoscerti, non ti guardo più, non ti parlo più, non ti ca*o più”. Ma lo scontro è entrato nel vivo proprio a questo punto, quando Soleil, profondamente irritata, ha tirato in ballo il figlio di Ariadna. “Sei una signora, spero che a tuo figlio dai insegnamenti migliori”. Immediata la replica della Romero, che ha poi difeso il suo punto di vista in confessionale: “Mio figlio non lo deve toccare, non si deve permettere, non solo lei, ma qualsiasi persona al mondo. Sono una mamma sola, sto crescendo mio figlio da sola, sicuramente non gli mancherà l’educazione, l’amore, cose che lei non sono molto certa che ce le abbia”.

“Francesco Acerbi? Ci tenevo, ma…”

Nell’ultima diretta dell’Isola dei Famosi, Ariadna Romero ha scoperto che l’uomo di cui si era invaghita, il calciatore della Lazio Francesco Acerbi, ha scelto di tenere fede a quanto detto poco prima della sua partenze e non aspettare il suo ritorno. Questa notizia, ha confermato la naufraga, l’ha delusa, ma solo in parte, dal momento che ha ammesso che fra loro non c’era alcun accordo. “Ho ricevuto un video, ci tenevo a questa persona e forse per questo sono shoccata, perché non mi aspettavo che sarebbe venuto fuori – ha rivelato la naufraga nel corso di un confessionale – io ci tenevo, ma non vuol dire che lui mi abbia fatto un torto, prima di partire me l’ha detto, ‘Non posso prometterti che sarò qui ad aspettarti’ è stato onesto e io l’ho apprezzato. Ho voluto crederci io”. Ma la questione l’ha spinta a una riflessione ben più ampia: “Il mio problema è che voglio tutto subito – ha rivelato la Romero – con le relazioni, con tutto. sono così, mi piace una cosa e vado come un treno, ma non va bene”.



