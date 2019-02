Arianna Rapaccioni, moglie di Sinisa Mihajlovic/ “Le nostre figlie? Educate e carine”

Arianna Rapaccioni, moglie di Sinisa Mihajlovic, questa sera potrebbe sbarcare in Honduras per fare una sorpresa alle due figlie, Viktorija e Virginia. Le due ragazze, infatti, sono attualmente tra i candidati all’eliminazione e questa sera potrebbero dover dire addio per sempre allo loro avventura sull’Isola dei Famosi 2019. Sarà l’occasione per riabbracciarsi, parlare e ripercorrere i momenti più intensi vissuti a Cayos Cochinos, senza dimenticare, però, che papà Sinisa avrebbe preferito che le sue due ragazze restassero a casa. “Era contrario, ma solo per proteggerle”, ha ammesso la Rapaccioni in un’intervista concessa a Il Resto del Carlino. “Non voleva correre il rischio che uscisse un’immagine sbagliata di loro”. La Rapaccioni, però ha aggiunto di aver sostenuto sin da subito la loro voglia di mettersi in gioco: “Io sono tranquilla. Sono educate e carine, sono sicura che non faranno sciocchezze”.

Arianna Rapaccioni: “Sinisa passa per una persona dura, ma…”

Cosa pensa Arianna Rapaccioni del video messaggio che suo marito Sinisa Mihajlovic ha fatto recapitare a Virginia e Viktorija? “Sinisa è legatissimo alle figlie, e ha valori sani”, ha rivelato la Rapaccioni raggiunta da Il Resto del Carlino. “Mi dispiace che a volte passi per una persona dura, lo è solo nel senso di tosto. In realtà è un generoso, solo che non gli piacciono le smancerie e a volte da fuori non si capisce”. A dispetto del suo carattere riservato, conferma infatti la Rapaccioni, Mihajilovic è un uomo dal cuore immenso, che mette al primo posto la sua famiglia: “Non potevo desiderare un marito e padre per i miei figli migliore di lui – ha detto raggiunta da Doriano Rabotti – Essere riservato e diretto è un pregio, una volta glielo rimproveravo, adesso so che è meglio così. E’ poco diplomatico perché pensa alla sostanza, alla lunga paga”.

La moglie di Sinisa Mihajlovic e la famiglia numerosa

Arianna Rapaccioni e Sinisa Mihajlovic si sono sposati nel 1996 in Campidoglio; nel 2005, però, la coppia ha deciso di rinnovare le promesse e per la nuova celebrazione ha scelto il rito ortodosso in Serbia. In un’intervista concessa al Resto del Carlino, la Rapaccioni ha ripercorso il loro primo incontro in un ristorante al Gianicolo, dove entrambi furono raggiunti da un inatteso colpo di fulmine. “E’ così – ha rivelato la moglie di Mihajlovic – Il locale si chiamava ‘L’ultima follia’, ma non c’è più. Sinisa giocava nella Sampdoria ed era a Roma per vedere l’amico Alessandro Lucci”. Dal loro amore, oltre a Virginia e Viktorija, sono nati altri tre figli, Miroslav, Dushan e Nicholas, e da qualche tempo la famiglia ha scelto di non seguire più l’ex calciatore, oggi tecnico del Bologna, nei suoi traslochi: “Abbiamo deciso che la famiglia resta a Roma e Sinisa fa il pendolare”.



