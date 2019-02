Se siete alla ricerca delle ultime anticipazioni su Ballando con le stelle 2019, siete proprio capitati nel posto giusto. Eccovi a seguire, tutte le ultime news sul programma a ritmo di danza della rete ammiraglia i Casa Rai. Ogni giorno, in attesa del debutto, emergono dettagli interessanti in merito al cast di personaggi famosi che avranno modo di scendere sulla pista da ballo e venire giudicati. Proprio riguardo l’aspetto legato alla giuria, possiamo dirvi che sono stati recentemente confermati da Milly Carlucci, tutti i protagonisti che siederanno dietro il bancone dei giudici. Pronti con le loro palette ritroveremo: Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith nelle vesti di presidente. Se inizialmente si era pensato che Giovanni Ciacci avrebbe potuto prendere il posto a bordo campo di Sandro Mayer, a quanto pare non sarà così. Ed infatti, così come anticipato dal diretto interessato non sarà presente: “per cause non dipendenti né da me, né dalla Signora Carlucci non farò parte del cast di questa nuova edizione”, si legge su Instagram.

Ballando con le stelle 2019, i potenziali nomi del cast

Ballando con le stelle partirà ufficialmente sabato 30 marzo e sarà snocciolato in 10 puntate che dovranno scontrarsi con il serale di Amici 2019 in onda su Canale 5. Il programma a ritmo di danza, occuperà il palinsesto della rete ammiraglia per ben sette sabati consecutivi. Successivamente, ci sarà una pausa per dare spazio all’Eurovision Song Contest per poi tornare con due appuntamenti uno dietro l’altro venerdì 24 e sabato 25 maggio. La sua finale in ultimo, è segnata – salvo cambiamenti – per il 31 maggio 2019. Blogo intanto, ci conferma che le coppie in gara saranno 12 anziché 13, per ridurre i costi di realizzazione. Sempre secondo il portale web, Antonio Razzi avrebbe già firmato il contratto per partecipare alla nuova edizione del programma. Tra gli altri nomi rimbalzati incessantemente in rete, anche Manuela Arcuri. Tramontata invece, la possibilità di avere Sandra Milo in pista. Dietrofront anche per Don Backy, mentre sembra confermata anche la partecipazione dell’attore Ettore Bassi.

