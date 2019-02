Barbara D’Urso conduttrice del Grande Fratello/ Vladimir Luxuria opinionista?

Barbara D’Urso è una vera macchina da guerra. Dopo Pomeriggio Cinque e Domenica Live, in attesa di condurre il nuovo programma serale “Live Non è la D’Urso”, sta già lavorando alla nuova edizione del Grande Fratello. Dopo la terza edizione vip del reality show condotto da Ilary Blasi e vinta da Walter Nudo, ad aprile, in prima serata su canale 5, tornerà anche il Grande Fratello Nip, giunto alle sedicesima edizione. Barbara D’Urso e gli autori del reality stanno già lavorando al cast che, esattamente come la quindicesima edizione, dovrebbe unire personaggi sconosciuti con volti noti del piccolo schermo. Lo scorso anno, nella casa più famosa d’Italia entrarono personaggi visti nel salotto proprio dalla D’Urso come Lucia Bramieri, Simone Coccia Colaiuta e Matteo Gentili, al momento in crisi con Alessia Prete. Quest’anno, secondo quanto scrive il settimanale Chi, tra gli inquilini del GF Nip 16 potrebbe esserci Francesca De Andrè, opinionista di Pomeriggio 5 e Domenica Live.

BARBARA D’URSO AL GRANDE FRATELLO CON MALGIOGLIO E VLADIMIR LUXURIA

Come in tutti i reality, anche al Grande Fratello 16 ci saranno degli opinionisti che affiancheranno Barbara D’Urso durante le puntate live. Lo scorso anno, a ricoprire il ruolo di opinionisti furuno Cristiano Malgioglio e Simona Izzo. Quest’anno, invece dovrebbe esserci una novità. Confermata la presenza di Malgioglio che continua ad essere garanzia di simpatia, la seconda opinionista, con la Izzo sempre più presenza fissa della Domenica In di Mara Venier, dovrebbe esserci Vladimir Luxuria che è spesso opinionista anche di Pomeriggio 5 e Domenica Live. L’annuncio ufficiale manca ancora, ma nelle prossime settimane, la conferma potrebbe arrivare direttamente dalle trasmissioni storiche della D’Urso, sempre più regina di canale 5.

