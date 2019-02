Belen incinta? La verità di Stefano De Martino/ Il ballerino svela…

Belen è incinta? Stefano De Martino ha voluto dire la sua su cosa è realmente accaduto. Tutto è iniziato quando domenica scorsa Alfonso Signorini ha voluto fare un augurio nello studio di Domenica In al microfono di Mara Venier: “Stefano e Belen sono due personalità distanti, ma potrebbero formare una coppia indissolubile. Lui è una persona legata alla famiglia da buon uomo del sud Italia. Insieme stanno lavorando per rendere il loro rapporto più solido. Questo tra loro è un work in progress. Noi ci auguriamo che restino insieme e intanto li teniamo d’occhio. Auguri e figli maschi, ma anche femmine“. Le frasi sono state riportate su Chi a firma di Gabriele Parpiglia che ha anche aggiunto altro, specificando come il settimanale aveva già dato la notizia lo scorso 6 febbraio dedicando la copertina alla coppia che si baciava. La splendida showgirl argentina aveva svelato di fare quello che la faceva stare bene in quel momento e vedremo cosa accadrà successivamente.

Belen incinta? La verità di Stefano De Martino: ecco cosa ha detto il ballerino…

Come ha espresso la sua verità Stefano De Martino sulla possibilità di vedere Belen incinta per la seconda volta. In studio a Domenica In c’era anche lui e quando Alfonso Signorini ha augurato figli sia maschi che femmine lui non l’ha smentito e non l’ha fermato. Che davvero allora Belen aspetti un bambino e sia pronta a fare una sorpresa ai loro fan? Gossipetv poi ha raggiunto proprio il ballerino e questi ha dribblato con grande professione, facendo sorgere ulteriori dubbi sulla questione: “Pure questa? No, io non sono incinto. Il gossip è talmente veloce ed è cambiato così tanto negli ultimi anni che non hai nemmeno il tempo di smentire. Ribadisco comunque che non sono incinto“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA