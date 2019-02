Belen Rodriguez ha l’influenza/ Stefano De Martino va da lei e resta tutta la notte

Stefano De Martino è stato beccato mentre andava a casa di Belen Rodriguez, uscendo dalla sua abitazione solamente il giorno dopo. Gli scatti incriminati sono stati pubblicati all’interno del nuovo numero del settimanale “Chi”, in edicola da oggi. Come ben sapete, Belen è stata colpita dall’influenza ed infatti, lo scorso venerdì sera non ha partecipato nemmeno alla nuova puntata di Sanremo Young che la vede tra i protagonisti con il ruolo di giudice. E se la showgirl sta male, il “suo” Stefano corre in suo soccorso nelle vesti di infermiere personale, per poterla accudire e darle amore. Il ballerino e conduttore di Made in Sud infatti, è stato paparazzato mentre faceva l’ingresso nel palazzo dove vive la sua ex moglie, uscendone solo il mattino dopo. A quanto pare, Belen e Stefano si stanno concedendo una seconda possibilità, specie per l’amore che entrambi nutrono per il piccolo Santiago. Dopo i baci, le carezze e gli abbracci in aeroporto, questo nuovo tassello si aggiunge alla riconciliazione, per la gioia degli estimatori.

Belen ha l’influenza e Stefano corre da lei

Proprio in merito alle ultime effusioni con Belen Rodriguez, Stefano De Martino ospite di Mara Venier nel corso dell’ultimo appuntamento con Domenica In, ha spiegato: “Per me queste immagini sono una non notizia, perché io e Belen abbiamo sempre avuto questo tipo di rapporto, questo tipo di empatia, soprattutto in alcuni momenti come questo in cui stava per partire e lasciare il figlio col papà, è sempre un momento delicato per una mamma, e io non mi sono mai fatto problemi ad abbracciare la mamma di mio figlio, a mostrare a mio figlio questa unione familiare che ci sarà a prescindere da come vanno le cose, c’ho lavorato tanto per arrivare a questo e non può fare male a nessuno, può fare solo bene, l’amore non è mai sprecato”. Il ballerino poi, ha parlato del piccolo Santiago: “La cosa migliore che può fare un uomo è essere padre, dedicare la vita anima e corpo ad un’altra persona, ogni volta che lo guardo è una iniezione di autostima perché lo vedo così bello, e mi dico come ho fatto io a fare una cosa così, sono stato io”.

