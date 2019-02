Belen Rodriguez/ Video, doccia bollente sui social ma i fan notano…

Belen Rodriguez infiamma i social pubblicando sui propri profili immagini mozzafiato di shooting e campagne pubblicitarie. Nonostante non abbia più vent’anni, la showgir argentina continua ad essere una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Se su Instagram Stories condivide piccole anticipazioni dell’ultimo shooting, sul profilo, la showgirl ha pubblicato un video di una campagna pubblicitaria con cui ha fatto etteralmente impazzire i fan. Coperta solo da un lenzuolo o nuda sotto la doccia, Belen Rodriguez è l’immagine della perfezione, ma i fans notano il piccolo difetto ovvero i peli che la Rodriguez ha orgogliosamente sulle braccia. “Belen la ceretta alle braccia”, scrive qualcuno a cui la Rodriguez ha prontamente risposto con un “mai”. Già in passato, l’argomento era stato motivo di discussione. All’epoca, rispondendo ad una follower, Belen aveva spiegato così la scelta di non fare la ceretta alle braccia: “Perché sono sudamericana e noi tutti ci lasciamo la peluria bionda. I peli grossi ovviamente vanno via con la ceretta, ma il resto sono bellissimi, ti fanno dorata! Sono diverse culture, io odio la ceretta sulle braccia perché poi pungi”. A quanto pare non ha cambiato idea come potete vedere dal video in basso.

BELEN RODRIGUEZ: FUTURO CON STEFANO DE MARTINO?

Dopo essere rimasta per un po’ lontana dal gossip, Belen Rodriguez è tornata nuovamente al centro dei pettegolezzi per il presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino che, ospite della scorsa puntata di Domenica In, ha spiegato di voler bene alla madre di suo figlio e di non volersi precludere la possibilità di abbracciarla anche dando adito a pettegolezzi. Sia De Martino che Belen non confermano il ritorno di fiamma, ma i due sono davvero molto vicini e la frase di Alfonso Signorini non fa che alimentare i pettegolezzi. “Belen è un po’ sentimentalmente instabile, incapace di costruire rapporti a lungo termine. Stefano invece venendo dal Sud è un uomo a cui piace molto costruire una famiglia, ma queste due personalità sono perfette l’una per l’altro. Insieme stanno lavorando per rendere più solido il loro rapporto e io non posso che augurargli tutto il bene… Salute e figli maschi, ma anche femmine”, ha detto Signorini. Ad insospettire i fan è l’augurio finale fatto dal direttore del settimanale Chi. Nel numero in edicola oggi, dunque, di Chi ci sarà l’ennesimo scoop sulla vita privata di Belen?





